Vuelca conductor en completo estado de ebriedad al impactarse contra una luminaria, en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Nissan protagonizó un aparatoso percance vehicular, después de que este se impactará contra una luminaria lo que ocasionó que se volcara a la altura de la colonia, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas cuando el conductor identificado como Jaziel Alejandro de 30 años circulaba sobre la lateral del bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección de oriente a poniente.

Debido al exceso de velocidad aunado al completo estado de ebriedad en el que conducía, al pasar el bulevar Rufino Tamayo, perdió el control del volante lo que ocasionó que se impactara contra una limonada para posteriormente volcar sobre una terracería quedando en su misma posición. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de la autoridades correspondientes por lo que elementos de tránsito Municipal Acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Debido al impacto, el hombre quedó atrapado al interior de la unidad por lo que se solicitó la presencia del cuerpo de rescate de la Cruz Roja. Paramédicos y socorristas de la Humanitaria Institución acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes, logrando sustraer al lesionado para posteriormente trasladarlo a las instalaciones de la clínica número dos del IMSS para su pronta atención médica. Finalmente el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales en donde se deslindarán las responsabilidades.