Muere mujer al llegar a la estación de bomberos, en Saltillo

Una adulta mayor perdió la vida mientras era atendida en la Estación Número 3 de Bomberos.

La lamentable situación comenzó la tarde de este domingo, cuando Alejandra N., de 77 años de edad, se encontraba descansando en su domicilio, ubicado en la colonia La Minita.

Repentinamente comenzó a sentirse mal, por lo que sus hijos la abordaron a una camioneta Ford Expedition para trasladarla al Hospital Universitario.

Durante el trayecto, el estado de salud de la mujer empeoró y, al quedar inconsciente, el conductor decidió desviar la ruta hacia la estación de bomberos ubicada en el cruce de las calles Miguel Negrete y Felipe Berriozábal.