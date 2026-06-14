Muere mujer al llegar a la estación de bomberos, en Saltillo

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Saltillo
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    Muere mujer al llegar a la estación de bomberos, en Saltillo
    Personal de bomberos no pudo hacer nada por salvar la vida de la mujer.

Una mujer fue llevada en camioneta a recibir atención médica y fue declarada sin vida

Una adulta mayor perdió la vida mientras era atendida en la Estación Número 3 de Bomberos.

La lamentable situación comenzó la tarde de este domingo, cuando Alejandra N., de 77 años de edad, se encontraba descansando en su domicilio, ubicado en la colonia La Minita.

Repentinamente comenzó a sentirse mal, por lo que sus hijos la abordaron a una camioneta Ford Expedition para trasladarla al Hospital Universitario.

Durante el trayecto, el estado de salud de la mujer empeoró y, al quedar inconsciente, el conductor decidió desviar la ruta hacia la estación de bomberos ubicada en el cruce de las calles Miguel Negrete y Felipe Berriozábal.

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En el lugar fue atendida por paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento ocurrió por causas naturales.

Tras dialogar con los familiares de la víctima, las autoridades conocieron que la mujer tenía antecedentes médicos relacionados con un tumor cerebral.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Las autoridades informaron que no será necesaria la práctica de una necropsia ni la intervención de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que no existe indicio alguno de delito.

Finalmente, se autorizó que una empresa funeraria realizara el levantamiento del cuerpo y los trámites correspondientes para la expedición del certificado de defunción.

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