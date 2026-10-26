Muere mujer atropellada bajo puente peatonal en Saltillo; detienen al conductor

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    Muere mujer atropellada bajo puente peatonal en Saltillo; detienen al conductor
    Elementos de Tránsito Municipal resguardaron parcialmente la vialidad mientras se realizaban las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió alrededor de las 06:20 horas en la colonia Nueva Imagen; paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y el caso quedó en manos del Ministerio Público

Una mujer identificada como Patricia ¨N¨, de 52 años, perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen, frente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 06:20 horas, cuando la mujer intentó cruzar la transitada vialidad por debajo de un puente peatonal y fue embestida por una pickup Chevrolet. La unidad era conducida por un hombre de aproximadamente 70 años, quien permaneció en el lugar y posteriormente fue detenido por las autoridades.

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Paramédicos acudieron para brindar auxilio; sin embargo, la mujer ya no presentaba signos vitales. Elementos de Tránsito Municipal resguardaron parcialmente la circulación para facilitar las labores de las autoridades y evitar otro accidente.

$!El conductor de aproximadamente 70 años quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
El conductor de aproximadamente 70 años quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. MARTÍN ROJAS

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento y realizó las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento. El conductor quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

$!El accidente ocurrió frente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en la colonia Nueva Imagen, al sur de Saltillo.
El accidente ocurrió frente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en la colonia Nueva Imagen, al sur de Saltillo. MARTÍN ROJAS

El cierre parcial del bulevar provocó tráfico pesado en la zona mientras se desarrollaban las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.

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