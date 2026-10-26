Muere mujer atropellada bajo puente peatonal en Saltillo; detienen al conductor

Una mujer identificada como Patricia ¨N¨, de 52 años, perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen, frente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 06:20 horas, cuando la mujer intentó cruzar la transitada vialidad por debajo de un puente peatonal y fue embestida por una pickup Chevrolet. La unidad era conducida por un hombre de aproximadamente 70 años, quien permaneció en el lugar y posteriormente fue detenido por las autoridades.