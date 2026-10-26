Muere mujer atropellada bajo puente peatonal en Saltillo; detienen al conductor
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El percance ocurrió alrededor de las 06:20 horas en la colonia Nueva Imagen; paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y el caso quedó en manos del Ministerio Público
Una mujer identificada como Patricia ¨N¨, de 52 años, perdió la vida tras ser atropellada por una camioneta sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen, frente a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 06:20 horas, cuando la mujer intentó cruzar la transitada vialidad por debajo de un puente peatonal y fue embestida por una pickup Chevrolet. La unidad era conducida por un hombre de aproximadamente 70 años, quien permaneció en el lugar y posteriormente fue detenido por las autoridades.
Paramédicos acudieron para brindar auxilio; sin embargo, la mujer ya no presentaba signos vitales. Elementos de Tránsito Municipal resguardaron parcialmente la circulación para facilitar las labores de las autoridades y evitar otro accidente.
Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del fallecimiento y realizó las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento. El conductor quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
El cierre parcial del bulevar provocó tráfico pesado en la zona mientras se desarrollaban las investigaciones y el levantamiento del cuerpo.