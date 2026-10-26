Muere noqueado en pelea de box en un anexo de Saltillo

Un hombre de 30 años perdió la vida luego de recibir un golpe durante una actividad recreativa organizada en un centro de rehabilitación. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, llegó sin signos vitales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en el Centro de Integración en la Lucha contra las Adicciones, ubicado en la avenida Oriente número 3336.

El fallecido fue identificado como Jonathan Alejandro N. quien participaba en las actividades recreativas que se organizan cada 15 días en el centro de rehabilitación.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la jornada se realizó una pelea de box, la cual era observada a través de las cámaras de seguridad por la enfermera Claudia Anahí Ramírez.

En determinado momento, la trabajadora se percató de que varias personas habían formado un círculo, por lo que envió a otros asistentes del anexo para averiguar qué ocurría. Estos le informaron que Jonathan se encontraba convulsionando.

Posteriormente, otras personas le indicaron que el hombre había participado en una pelea de sparring, durante la cual recibió un golpe en la mandíbula y cayó al suelo desde su propia altura.

Tras el impacto, Jonathan comenzó a expulsar espuma por la boca y dejó de responder a los llamados de quienes intentaban auxiliarlo.