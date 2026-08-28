Muere noqueado por un boxeador, en Saltillo
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La agresión se dio el domingo 23 de agosto en una riña que ocurrió en la colonia San Isidro, al sur de Saltillo
Un hombre perdió la vida durante la tarde de este viernes en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico severo tras una agresión física ocurrida días atrás.
La víctima fue identificada como Ángel Mónico Muñiz Martínez, de 35 años, quien se desempeñaba como albañil.
De acuerdo con información proporcionada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la agresión ocurrió el domingo 23 de agosto, alrededor de las 4:00 de la tarde, en calles de la colonia San Isidro, al sur de Saltillo.
Según las primeras investigaciones, Ángel fue agredido físicamente en la calle José María Bocanegra, presuntamente por integrantes de la pandilla conocida como “Los Vampiros”.
Durante la agresión, uno de los integrantes le propinó un golpe en el pómulo derecho, tras lo cual Ángel quedó inconsciente durante más de media hora.
Su hermana, Virginia, así como su esposa y madre, se encargaron de trasladarlo a las instalaciones de la Cruz Roja, donde ingresó al área de urgencias debido a que presentaba pérdida de memoria.
Además, presentó desviación de la mirada y desprendimiento del labio, por lo que los médicos recomendaron realizarle una tomografía. El estudio reveló afectaciones en la arteria cerebral media.
Posteriormente, Ángel fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció internado en el área de Medicina Interna, en la camilla número 110, bajo vigilancia médica.
El 26 de agosto, el paciente presentó un deterioro neurológico, por lo que su estado de salud se reportó como delicado y continuó bajo atención médica.
Durante la tarde de este viernes, personal de enfermería notificó que el paciente había dejado de presentar signos vitales. De inmediato se aplicaron maniobras de reanimación durante ocho ciclos, sin que se lograra revertir su estado.
Tras confirmarse el fallecimiento, personal del hospital dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para tomar conocimiento de los hechos.
En el área de Homicidios de la Fiscalía ya existe una denuncia formal en contra del presunto responsable, quien se encuentra identificado y es buscado por las autoridades.
De acuerdo con las investigaciones, previamente se contemplaba solicitar una orden de aprehensión por el delito de lesiones graves. Sin embargo, tras el fallecimiento de Ángel, la situación jurídica del presunto responsable podría agravarse y corresponderá al Ministerio Público determinar los delitos que se le imputarán.