Muere noqueado por un boxeador, en Saltillo

Un hombre perdió la vida durante la tarde de este viernes en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico severo tras una agresión física ocurrida días atrás.

La víctima fue identificada como Ángel Mónico Muñiz Martínez, de 35 años, quien se desempeñaba como albañil.

De acuerdo con información proporcionada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la agresión ocurrió el domingo 23 de agosto, alrededor de las 4:00 de la tarde, en calles de la colonia San Isidro, al sur de Saltillo.

Según las primeras investigaciones, Ángel fue agredido físicamente en la calle José María Bocanegra, presuntamente por integrantes de la pandilla conocida como “Los Vampiros”.

Durante la agresión, uno de los integrantes le propinó un golpe en el pómulo derecho, tras lo cual Ángel quedó inconsciente durante más de media hora.

Su hermana, Virginia, así como su esposa y madre, se encargaron de trasladarlo a las instalaciones de la Cruz Roja, donde ingresó al área de urgencias debido a que presentaba pérdida de memoria.