Muere operador de la Ruta Express tras brutal choque contra puente en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Lo que comenzó como un aparatoso accidente terminó en tragedia la mañana de este martes, luego de que el operador de una unidad de transporte público de la Ruta Express perdiera la vida horas después de estrellarse contra un puente en el bulevar Miguel Ramos Arizpe. El percance ocurrió alrededor de las 4:20 horas, frente a las instalaciones de Stellantis, donde el conductor, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control de la unidad y salió de la trayectoria de circulación.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el autobús subió al camellón central y avanzó varios metros fuera de la vialidad, derribando una palmera a su paso hasta terminar impactándose violentamente contra la estructura de un puente. El fuerte choque provocó que el operador quedara atrapado dentro de la unidad, por lo que elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y realizaron complicadas maniobras de rescate para liberarlo.

Una vez extraído del vehículo, el conductor fue trasladado de emergencia y en estado grave a la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica debido a las lesiones que sufrió. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, alrededor de las 8:00 horas se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó que el conductor perdiera el control. Las evidencias encontradas en el lugar muestran la trayectoria que siguió la unidad antes del impacto, desde su ingreso al camellón hasta el derribo de la palmera y el choque final contra el puente. El accidente también generó afectaciones a la circulación, debido a las labores realizadas para retirar el vehículo. Elementos de las corporaciones de emergencia y personal de grúas trabajaron en el sitio hasta lograr liberar la vialidad.