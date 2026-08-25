Muere operador de la Ruta Express tras brutal choque contra puente en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Muere operador de la Ruta Express tras brutal choque contra puente en Ramos Arizpe
    La unidad quedó destrozada tras impactarse contra el puente y derribar una palmera en el bulevar Miguel Ramos Arizpe. ULISES MARTÍNEZ

El conductor perdió el control de la unidad, subió al camellón y derribó una palmera antes de estrellarse contra un puente; horas después murió en el IMSS

RAMOS ARIZPE, COAH.- Lo que comenzó como un aparatoso accidente terminó en tragedia la mañana de este martes, luego de que el operador de una unidad de transporte público de la Ruta Express perdiera la vida horas después de estrellarse contra un puente en el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

El percance ocurrió alrededor de las 4:20 horas, frente a las instalaciones de Stellantis, donde el conductor, por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control de la unidad y salió de la trayectoria de circulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/buscan-a-kimberly-vannesa-menor-desaparecida-en-saltillo-PD23029886
$!El operador de la Ruta Express murió horas después de resultar gravemente lesionado en el accidente.
El operador de la Ruta Express murió horas después de resultar gravemente lesionado en el accidente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el autobús subió al camellón central y avanzó varios metros fuera de la vialidad, derribando una palmera a su paso hasta terminar impactándose violentamente contra la estructura de un puente.

El fuerte choque provocó que el operador quedara atrapado dentro de la unidad, por lo que elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y realizaron complicadas maniobras de rescate para liberarlo.

$!Bomberos realizaron las maniobras necesarias para rescatar al conductor, quien fue llevado de emergencia al IMSS.
Bomberos realizaron las maniobras necesarias para rescatar al conductor, quien fue llevado de emergencia al IMSS. ULISES MARTÍNEZ

Una vez extraído del vehículo, el conductor fue trasladado de emergencia y en estado grave a la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica debido a las lesiones que sufrió. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, alrededor de las 8:00 horas se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué provocó que el conductor perdiera el control. Las evidencias encontradas en el lugar muestran la trayectoria que siguió la unidad antes del impacto, desde su ingreso al camellón hasta el derribo de la palmera y el choque final contra el puente.

El accidente también generó afectaciones a la circulación, debido a las labores realizadas para retirar el vehículo. Elementos de las corporaciones de emergencia y personal de grúas trabajaron en el sitio hasta lograr liberar la vialidad.

$!La unidad derribó una palmera del camellón central antes de terminar su recorrido estrellada contra el puente.
La unidad derribó una palmera del camellón central antes de terminar su recorrido estrellada contra el puente. ULISES MARTÍNEZ

La unidad fue trasladada a un corralón, donde quedó bajo resguardo y fue considerada pérdida total debido a la magnitud de los daños.

Será la autoridad correspondiente la encargada de determinar las causas precisas del accidente y deslindar responsabilidades, así como establecer los daños ocasionados a la infraestructura y las obligaciones que correspondan al concesionario y a la compañía aseguradora.

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