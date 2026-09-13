Variedades del acontecer en México

EL QUIEBRE. Algo raro está sucediendo en el seno de Morena y sus grupos más poderosos: los claudistas, los obradoristas y los duros. Este último, el de mayor influencia en el sexenio pasado, está viendo cómo se desquebraja su influencia ante los otros dos. Por otra parte, en la estrategia estadounidense no solamente está previsto atacar a los grupos de narcotráfico, sino también dividir al partido en el poder. Esto se debe a que las acciones de la Cuarta Transformación no estaban contempladas en el radar de los gringos y están resultando un tropiezo para las inversiones de sus asociados en ese país, que son quienes financian sus campañas; de ahí el apuro.

En esa tesitura es comprensible la ola de hallazgos surgida de repente, a través de los medios electrónicos y las filtraciones cooptadas por periodistas de renombre, presentada como información de fuentes muy cercanas a Palacio Nacional. Aunque, en realidad, se puede suponer que estas versiones, sobre el estado de salud de la Presidenta y el ánimo de renunciar y mandar todo al carajo, surgen del grupo obradorista como una defensa de sus pupilos e intereses comunes con el crimen organizado (llámese huachicol); y, por otro lado, el de los claudistas, que proporciona evidencias de grabaciones de los aliados de los vulnerables y muy torpes hijos del “mesías tropical”. Así se emparejan las cosas, pero al mismo tiempo se cumple el cometido de la estrategia norteamericana de dividir al gobierno, tal como lo hizo en el siglo 19. En los próximos días veremos el desenlace de esta triste historia con la definición del resto de los candidatos a gobernador por parte de Morena. Entonces sabremos qué grupo resultó ganador o si habrá empate. ¡Qué nervios! EL PRESUPUESTO. Ya las arcas hablaron y resulta que la casa está perdiendo. Por ello, la Secretaría de Hacienda presentó un presupuesto para un año electoral cargado de sorpresas e inequidades. Un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento, que resulta irreal, pero muy cómodo, se suma a tasas de interés del 6 por ciento, las cuales ahogarán la inversión en los bonos del Estado próximos a vencerse en 2027. Al pago de deuda se destina el 4 por ciento del PIB con millones de “comaleadas” de pesos a pagar financiamientos para completar pagos, en un ejercicio como cuando sacas dinero de una tarjeta de crédito para pagar otra más cara.

Se prevé que por ingresos tributarios la Tesorería reciba 6.6 billones de pesos. Aseguran que se logrará sin incrementar impuestos, pero a cargo de las entidades productivas del país, llámense empresarios y fuentes de trabajo. Eso sí, como ocurre en Coahuila, los servicios del Gobierno Federal serán más caros, ya que se autorizan actualizaciones de costos en diversos trámites como servicios migratorios, telecomunicaciones, transporte, regulación, medio ambiente, cultura y supervisión financiera. Y agárrate, Chencho, no te vayas a caer. Respecto a ese barril sin fondo que es Pemex, se prevé una reducción de ingresos petroleros de un 20.8 por ciento; sin embargo, se autoriza un incremento en su presupuesto para infraestructura, es decir, seguirán metiendo dinero bueno al malo. Habrá reducciones en el gasto federal de muchas dependencias, excepto en Marina, Agricultura y el Instituto Nacional Electoral (INE). Esto a pesar de que los delitos de huachicol fiscal entran precisamente por las aduanas de México, dependientes de la propia Secretaría de Marina. ¡Haya cosa! ¿Y qué pasará con las campañas del 2027 para diputados, gobernadores y alcaldes? Bueno, el huachicol fiscal aún no desaparece y los operadores, contactos y enlaces todavía están en el gobierno a pesar de las denuncias; ah, también los grupos del crimen organizado, por lo que no hay preocupación en el rancho, “vieran dicho”. ELECCIONES. Terminaron las elecciones en la Facultad de Jurisprudencia con el triunfo contundente del académico Óscar Nájera, quien literalmente barrió con sus opositoras: la mayoría del alumnado lo apoyó. Y a pesar de unos cuantos detractores muy peligrosos y poderosos que estuvieron atacándolo aun cuando era un visible candidato, Nájera Davis logró un sueño al que aún le falta su conclusión: llevar a la facultad a la excelencia académica. Enhorabuena, y que todo sea para bien de la enseñanza del derecho y su práctica. ABSURDOS. Con la oposición de un nutrido grupo de abogados –algunos presentes y otros anímicamente– se llevó a cabo la aberración legal de aprobar la Iniciativa de Ley de Disciplina Judicial para el Tribunal Superior y el Órgano de Administración Judicial. Es decir, primero crean el órgano, hacen el chanchullo en las elecciones de juececillos y magistrados balaceras, y luego proponen la ley. ¿Pues dónde estudiaría leyes el tal Mery? Tal vez en la Hemphill School, ¡y pasó de panzazo!

Temas

Elecciones Huachicol Presupuesto

