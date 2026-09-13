Coahuila: De la percepción de seguridad a las microviolencias

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) presentó hace unos días la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ( ENVIPE ) 2026, en la que se estimó la prevalencia delictiva que afectó a los hogares durante 2025, los niveles de incidencia delictiva y cifra oculta. Incluyó tanto las experiencias de las víctimas de un delito durante 2025 como la percepción sobre la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, entre febrero y abril de 2026.

Hay dos realidades en Coahuila. Una en donde, afortunadamente, no hay balazos en las calles, ni asesinatos a plena luz del día, ni secuestros, ni matazones del crimen organizado. Otra, la de la violencia en las casas, las microviolencias en el espacio público y en las familias.

Y definitivamente Coahuila quedó bien parado, pues se destacó como el estado donde se percibió menor inseguridad, con 27.8 por ciento; mejor que Yucatán y Aguascalientes.

Evidentemente, para la propaganda, Coahuila es el estado más seguro del país. Pero ojo, y esto hay que enfatizarlo, se trata de percepción.

Y sí, puede haber buena percepción porque no tenemos los delitos de alto impacto que se tienen en otros estados; eso se celebra. Pero tenemos que poner atención a las microviolencias.

En el caso de las carpetas abiertas por violencia familiar, Coahuila ocupa el sexto lugar del país con la mayor cantidad reportada hasta julio, con 8 mil 940, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y el segundo lugar nacional si se analiza desde la proporción por cada 100 mil habitantes, pues presenta una tasa de 259.85.

En 2025 se recibieron 12 mil 634 denuncias por violencia familiar, un promedio de 34.6 cada 24 horas.

Coahuila también figura entre los 10 estados con la mayor cantidad de mujeres víctimas de lesiones dolosas. Asimismo, se ubica entre los 10 primeros estados con el mayor número de llamadas de emergencia relacionadas con casos de violencia contra la mujer: temas de abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, por incidentes de violación y de violencia familiar.

En este 2026, Coahuila también ocupa el octavo lugar nacional con la mayor cantidad de carpetas abiertas por lesiones dolosas cometidas con arma blanca o “con otro elemento”. Se sitúa en la sexta posición por carpetas abiertas por narcomenudeo con fines de venta y en el noveno lugar por narcomenudeo en modalidad de posesión simple. Es el tercer estado con más carpetas por el delito de amenazas, con 8 mil 929, y está en la media nacional en delitos de fraude.

En cuanto a feminicidios, hasta julio había registro de 18 casos. Y en la semana se presentó el homicidio de una madre a manos de su hijo en Torreón, que por la relación de parentesco (uno de los motivos para clasificarse como feminicidio) tendría que sumarse a la estadística.