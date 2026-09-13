En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida

La crisis de salud mental sigue agravándose en Coahuila, a raíz de la alta incidencia que comenzó a registrarse tras la pandemia de COVID-19, de acuerdo con datos oficiales. El análisis de los datos oficiales contenidos en los Boletines Epidemiológicos Nacionales de 2020 a 2025 permite trazar una radiografía sobre el comportamiento de la depresión y el acelerado incremento en la detección de personas con ideación suicida en Coahuila.

Las estadísticas de los Boletines Epidemiológicos muestran que entre 2020 y 2025, el estado acumuló 14 mil 300 diagnósticos notificados de depresión en sus centros de atención médica. Sin embargo, la incidencia de este padecimiento creció de manera constante tras el inicio de la pandemia de COVID-19. En 2020 se diagnosticaron mil 91 casos; en 2021, la cifra se elevó a mil 677. Para 2022, los registros llegaron a 2 mil 872 diagnósticos, mientras que en 2023 se alcanzó el pico más alto del periodo, con 3 mil 260 atenciones.

La prevención del suicidio es posible.



La Iniciativa Regional de Prevención del Suicidio de la OPS trabaja con los países para promover intervenciones basadas en la evidencia que pueden salvar vidas.



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En 2024 se registró un descenso temporal, con 2 mil 628 casos, pero en 2025 la cifra volvió a repuntar y cerró el año con 2 mil 867 diagnósticos. Es decir, entre 2020 y 2025, los casos de depresión crecieron 162 por ciento, aunque en 2023 alcanzó un pico de 198 puntos porcentuales. De manera sistemática, las mujeres representan más del 70 por ciento de las consultas y diagnósticos de depresión en la entidad, con una proporción cercana a tres mujeres atendidas por cada hombre.

IDEACIÓN SUICIDA: SE DISPARA 202% EN 3 AÑOS Mientras los diagnósticos de depresión se han mantenido en niveles elevados, las notificaciones bajo la categoría de “ideación suicida, otros síntomas y signos que involucran el estado emocional” han experimentado un ascenso drástico desde su incorporación detallada en las tablas semanales. En 2023 se registraron 81 casos en la entidad; en 2024, la cifra aumentó a 114, y en 2025 alcanzó un acumulado de 245 casos.

En solo dos años, la detección de pacientes que expresan pensamientos de atentar contra su propia vida prácticamente se triplicó en Coahuila, además de mostrar una marcada prevalencia femenina, pues las mujeres concentran 68 por ciento de las atenciones por este motivo. Especialistas de la Dirección General de Epidemiología señalan que la depresión no es una simple tristeza pasajera, sino un trastorno en el que interactúan factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, y que puede presentarse de manera recurrente.

Entre sus manifestaciones clínicas más comunes se encuentran la pérdida de interés o placer en actividades cotidianas; alteraciones marcadas en el patrón de sueño, como insomnio o somnolencia excesiva; cambios drásticos en el apetito; falta de energía; ansiedad; dificultad para concentrarse; irritabilidad; sentimientos de inutilidad o culpa, así como pensamientos de autolesión. Cuando no recibe un tratamiento oportuno mediante apoyo psicológico o atención médica, la depresión puede convertirse en un factor de riesgo importante para la conducta suicida.