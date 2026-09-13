En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida

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    En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
    Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años. Unsplash

Ante el notable incremento tras la pandemia, especialistas advierten de la de necesidad de atender oportunamente estos males

La crisis de salud mental sigue agravándose en Coahuila, a raíz de la alta incidencia que comenzó a registrarse tras la pandemia de COVID-19, de acuerdo con datos oficiales.

El análisis de los datos oficiales contenidos en los Boletines Epidemiológicos Nacionales de 2020 a 2025 permite trazar una radiografía sobre el comportamiento de la depresión y el acelerado incremento en la detección de personas con ideación suicida en Coahuila.

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Las estadísticas de los Boletines Epidemiológicos muestran que entre 2020 y 2025, el estado acumuló 14 mil 300 diagnósticos notificados de depresión en sus centros de atención médica.

Sin embargo, la incidencia de este padecimiento creció de manera constante tras el inicio de la pandemia de COVID-19.

En 2020 se diagnosticaron mil 91 casos; en 2021, la cifra se elevó a mil 677. Para 2022, los registros llegaron a 2 mil 872 diagnósticos, mientras que en 2023 se alcanzó el pico más alto del periodo, con 3 mil 260 atenciones.

En 2024 se registró un descenso temporal, con 2 mil 628 casos, pero en 2025 la cifra volvió a repuntar y cerró el año con 2 mil 867 diagnósticos. Es decir, entre 2020 y 2025, los casos de depresión crecieron 162 por ciento, aunque en 2023 alcanzó un pico de 198 puntos porcentuales.

De manera sistemática, las mujeres representan más del 70 por ciento de las consultas y diagnósticos de depresión en la entidad, con una proporción cercana a tres mujeres atendidas por cada hombre.

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IDEACIÓN SUICIDA: SE DISPARA 202% EN 3 AÑOS

Mientras los diagnósticos de depresión se han mantenido en niveles elevados, las notificaciones bajo la categoría de “ideación suicida, otros síntomas y signos que involucran el estado emocional” han experimentado un ascenso drástico desde su incorporación detallada en las tablas semanales.

En 2023 se registraron 81 casos en la entidad; en 2024, la cifra aumentó a 114, y en 2025 alcanzó un acumulado de 245 casos.

En solo dos años, la detección de pacientes que expresan pensamientos de atentar contra su propia vida prácticamente se triplicó en Coahuila, además de mostrar una marcada prevalencia femenina, pues las mujeres concentran 68 por ciento de las atenciones por este motivo.

Especialistas de la Dirección General de Epidemiología señalan que la depresión no es una simple tristeza pasajera, sino un trastorno en el que interactúan factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales, y que puede presentarse de manera recurrente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/septiembre-amarillo-saltillo-lleva-prevencion-del-suicidio-a-escuelas-y-empresas-EA23453430

Entre sus manifestaciones clínicas más comunes se encuentran la pérdida de interés o placer en actividades cotidianas; alteraciones marcadas en el patrón de sueño, como insomnio o somnolencia excesiva; cambios drásticos en el apetito; falta de energía; ansiedad; dificultad para concentrarse; irritabilidad; sentimientos de inutilidad o culpa, así como pensamientos de autolesión.

Cuando no recibe un tratamiento oportuno mediante apoyo psicológico o atención médica, la depresión puede convertirse en un factor de riesgo importante para la conducta suicida.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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