Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Son más de 203 páginas. Un archivo de análisis e investigación que sólo pocos pueden hacer en este país. En la primera cuartilla aparece la fotografía del susodicho. Su fecha de nacimiento, su domicilio, su celular, su correo, su número de seguridad social. En la segunda, todos los datos de su mamá, de su papá, de su hermana, de su hermano. Las redes sociales de cada uno, los números celulares. En la tercera, sus cuentas de Sky, el sistema de televisión satelital, sus cuentas de banco, sus líneas telefónicas de Telmex, las cuentas de CFE. Nada escapa del trabajo hecho sobre Luis Alberto Olán Aparicio, hermano de Amílcar Olán Aparicio, el principal prestanombres y mejor amigo de Andy López Beltrán. Luis Alberto es el personaje que hace un mes protagonizó nuevos audios difundidos por Latinus. En el material, tanto Amílcar como él presumen su cercanía con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado como el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz.

En las grabaciones, ambos señalan que el contacto con “la malandrada” les permitió que los negocios del grupo, principalmente la producción de balastro para el Tren Maya, operaran sin contratiempos. El archivo de las 203 páginas incluye todos los antecedentes de Luis Alberto. Narra la historia de cómo en 2009, Luis Alberto, alias “Scarface” o “El Güero”, resultó detenido por participar en un atentado contra el entonces subprocurador de justicia de Tabasco, Alex Álvarez Gutiérrez, finalmente asesinado en 2017. Desde 2009, Luis Alberto Olán Aparicio tramitó amparos para evitar permanecer en prisión, pero fue hasta 2021, con su hermano aliado al poder, que logró una jugada jurídica para deslindarse. La investigación muestra que, en ese año, curiosamente, vino un nuevo dictamen médico que declaró que Luis Alberto “requiere de una persona que lo asista, ya que no tiene la capacidad para sus funciones volitivas (capacidades mentales relacionadas con la voluntad, tomar decisiones, controlar impulsos); por tal motivo debe tener un tutor a cargo que le ayude a su autocuidado y manejo de su vida personal”. El trabajo atribuye ese análisis al doctor Luis Florencio Medrano Martínez, titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental de Villahermosa, Tabasco.

Con esa resolución médica, Luis Alberto Olán Aparicio libró la orden de reaprehensión, pero dos años más tarde, en 2023, sí tenía la capacidad propia para entablar negociaciones y acuerdos con el narco a fin de aceitar el funcionamiento de los negocios, específicamente la producción de piedra para la obra insignia de López Obrador. Para rematar, las 203 páginas incluyen el total registro de su actividad telefónica. Llamadas entrantes y salientes, con qué personas, a qué números, cuántos minutos, el correo de cada uno de esos interlocutores. Alguien tiene al hermano de Amílcar agarrado de donde no puede soltarse. Alguien tiene a Amílcar agarrado de su punto más débil. Alguien tiene a Andy acabado. claudio8ah@gmail.com @ClaudioOchoaH