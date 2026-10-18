Derriba conductor a mujer de 90 años y la manda al hospital en Saltillo

Una adulta mayor fue trasladada a la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ser derribada por un automóvil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad por la colonia Ignacio Zaragoza, en Saltillo.

El accidente ocurrió cerca de las 12:00 horas, en el cruce del bulevar Solidaridad y la calle Doctor Hugo Castellanos, donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención a la afectada, identificada como Antonia ¨N¨.