Derriba conductor a mujer de 90 años y la manda al hospital en Saltillo

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    Derriba conductor a mujer de 90 años y la manda al hospital en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Antonia ¨N¨ y la trasladaron a la Clínica 89 del IMSS. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Antonia sufrió heridas en los brazos en el cruce del bulevar Solidaridad y Doctor Hugo Castellanos; el automovilista quedó a disposición del Ministerio Público

Una adulta mayor fue trasladada a la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de ser derribada por un automóvil que presuntamente circulaba a exceso de velocidad por la colonia Ignacio Zaragoza, en Saltillo.

El accidente ocurrió cerca de las 12:00 horas, en el cruce del bulevar Solidaridad y la calle Doctor Hugo Castellanos, donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención a la afectada, identificada como Antonia ¨N¨.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer intentaba cruzar de oriente a poniente y, al bajar de la banqueta, fue golpeada por el espejo lateral izquierdo de un Chevrolet Malibu que se encontraba en movimiento. El impacto la hizo caer sobre el pavimento, por lo que presentó heridas en los brazos y fue trasladada al área de urgencias para descartar posibles fracturas.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue golpeada por el espejo lateral izquierdo de un Chevrolet Malibu cuando intentaba cruzar la calle. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor, identificado como Luis Alfonso “N”, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el probable delito de lesiones culposas. Su situación legal se definirá durante las próximas horas de este domingo.

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