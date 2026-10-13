Muere trabajador tras caer en construcción del Hospital del IMSS en Saltillo

Un trabajador de 41 años perdió la vida la mañana de este martes tras sufrir una caída en la zona de construcción del Hospital General del IMSS, en Saltillo. El hecho fue reportado alrededor de las 9:40 horas en el edificio H de la obra, ubicado sobre la calle Pedro Torres Castilla, en la colonia Nuevo Centro Metropolitano. La víctima fue identificada como Martín ¨N¨, quien fue localizado en el suelo dentro del área de construcción. Tras el reporte, personal médico que se encontraba en el lugar acudió para brindarle atención e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

De acuerdo con el testimonio de una médica que lo atendió, recibió una llamada del encargado de seguridad de la obra, quien le informó sobre la caída de un trabajador. Al llegar al edificio donde ocurrieron los hechos, realizó maniobras de reanimación; sin embargo, el hombre no respondió y no presentaba signos de vida.

Otro trabajador que se encontraba cerca señaló que observó a varias personas reunidas en el área de construcción y se acercó debido a que cuenta con conocimientos de primeros auxilios. Por ello, también participó en las maniobras de reanimación antes de la llegada de la ambulancia. Posteriormente, una unidad de la Secretaría de Salud acudió al sitio. Los paramédicos revisaron al trabajador y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.