Muere trabajador tras caer en construcción del Hospital del IMSS en Saltillo

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    Muere trabajador tras caer en construcción del Hospital del IMSS en Saltillo
    Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió a la obra para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para la necropsia de ley. ULISES MARTÍNEZ

El hombre fue identificado como Martín ¨N¨; personal médico intentó reanimarlo, pero los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales

Un trabajador de 41 años perdió la vida la mañana de este martes tras sufrir una caída en la zona de construcción del Hospital General del IMSS, en Saltillo. El hecho fue reportado alrededor de las 9:40 horas en el edificio H de la obra, ubicado sobre la calle Pedro Torres Castilla, en la colonia Nuevo Centro Metropolitano.

La víctima fue identificada como Martín ¨N¨, quien fue localizado en el suelo dentro del área de construcción. Tras el reporte, personal médico que se encontraba en el lugar acudió para brindarle atención e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

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De acuerdo con el testimonio de una médica que lo atendió, recibió una llamada del encargado de seguridad de la obra, quien le informó sobre la caída de un trabajador. Al llegar al edificio donde ocurrieron los hechos, realizó maniobras de reanimación; sin embargo, el hombre no respondió y no presentaba signos de vida.

$!La emergencia fue reportada alrededor de las 9:40 horas en el edificio H de la obra.
La emergencia fue reportada alrededor de las 9:40 horas en el edificio H de la obra. ULISES MARTÍNEZ

Otro trabajador que se encontraba cerca señaló que observó a varias personas reunidas en el área de construcción y se acercó debido a que cuenta con conocimientos de primeros auxilios. Por ello, también participó en las maniobras de reanimación antes de la llegada de la ambulancia.

Posteriormente, una unidad de la Secretaría de Salud acudió al sitio. Los paramédicos revisaron al trabajador y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!Las autoridades correspondientes realizarían las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída.
Las autoridades correspondientes realizarían las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída. ULISES MARTÍNEZ

Durante la inspección, se observó que el hombre presentaba excoriaciones en el rostro y una fractura expuesta en el codo izquierdo. Vestía un suéter gris, una playera tipo polo azul y pantalón de mezclilla negro. Un supervisor de la obra fue quien realizó la identificación.

El área donde ocurrió el hecho corresponde a una zona abierta con varios edificios en construcción. Tras confirmarse el fallecimiento, se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias y determinar las circunstancias en las que ocurrió la caída.

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