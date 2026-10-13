Saltillo: sorprende oso a trabajadores en el sector industrial de Derramadero
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El ejemplar fue reportado en las inmediaciones de tres plantas industriales; personal de la Secretaría del Medio Ambiente intervino para atender la situación
La presencia de un oso en el sector industrial de Derramadero, al sur de Saltillo, movilizó a elementos de la Policía Ambiental durante este martes.
El osezno fue visto en las inmediaciones de las plantas Yanfeng, CIE y OP Mobility, cuyos directivos activaron los protocolos de seguridad correspondientes ante la presencia del animal.
Como medida preventiva, se indicó a los trabajadores que permanecieran al interior de las instalaciones mientras las autoridades atendían el reporte. Al lugar acudió personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sema), así como elementos de la Policía Ambiental.
De acuerdo con la información proporcionada, el ejemplar fue localizado y asegurado por personal de la Sema, con apoyo de las autoridades que acudieron al sector para atender el avistamiento.
Como parte de las recomendaciones, se pidió a la ciudadanía mantener la distancia de los osos, evitar acercarse o intentar seguirlos durante sus desplazamientos, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger tanto a las personas como a los animales silvestres.