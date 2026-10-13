Saltillo: sorprende oso a trabajadores en el sector industrial de Derramadero

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: sorprende oso a trabajadores en el sector industrial de Derramadero
    Un osezno fue visto en las inmediaciones de las plantas industriales ubicadas en el sector Derramadero, al sur de Saltillo. CORTESÍA

El ejemplar fue reportado en las inmediaciones de tres plantas industriales; personal de la Secretaría del Medio Ambiente intervino para atender la situación

La presencia de un oso en el sector industrial de Derramadero, al sur de Saltillo, movilizó a elementos de la Policía Ambiental durante este martes.

El osezno fue visto en las inmediaciones de las plantas Yanfeng, CIE y OP Mobility, cuyos directivos activaron los protocolos de seguridad correspondientes ante la presencia del animal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choca-conductora-contra-camioneta-al-ignorar-el-rojo-y-termina-lesionada-en-saltillo-DG24111345

Como medida preventiva, se indicó a los trabajadores que permanecieran al interior de las instalaciones mientras las autoridades atendían el reporte. Al lugar acudió personal de la Secretaría del Medio Ambiente (Sema), así como elementos de la Policía Ambiental.

$!La presencia del animal silvestre generó la activación de medidas preventivas para los trabajadores de la zona industrial.
La presencia del animal silvestre generó la activación de medidas preventivas para los trabajadores de la zona industrial. CORTESÍA

De acuerdo con la información proporcionada, el ejemplar fue localizado y asegurado por personal de la Sema, con apoyo de las autoridades que acudieron al sector para atender el avistamiento.

$!Personal de la Secretaría del Medio Ambiente acudió para atender el reporte y hacerse cargo del ejemplar.
Personal de la Secretaría del Medio Ambiente acudió para atender el reporte y hacerse cargo del ejemplar. CORTESÍA

Como parte de las recomendaciones, se pidió a la ciudadanía mantener la distancia de los osos, evitar acercarse o intentar seguirlos durante sus desplazamientos, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger tanto a las personas como a los animales silvestres.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Milagros sociales

Milagros sociales
true

Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila
true

POLITICÓN: AHMSA: ¿ahora qué anunciará el síndico de la Quiebra?
Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas.

Estima OCV derrama económica de 70 millones y 80% de ocupación hotelera en Saltillo
Los inconformes denunciaron falta de medicamentos, material de curación e insumos para atender a los derechohabientes.

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos
Camilo Vargas llegó a 21 penales atajados el pasado sábado tras detenerle un disparo a Ángel Sepúlveda en el Clásico Tapatío.

Camilo Vargas va por el trono: está a tres penales atajados del récord histórico de la Liga MX
El objetivo cobra relevancia ante la expansión de sistemas de IA que procesan, reproducen y ofrecen información a partir de contenidos periodísticos.

Medios de Latinoamérica se integran a una coalición global para defender los contenidos periodísticos ante la IA
La advertencia se produjo en medio de una creciente tensión entre Rusia y las naciones occidentales tras una serie de incursiones con drones y presuntas operaciones de sabotaje que los países europeos han vinculado a Moscú.

La OTAN advierte a Rusia: ‘Destrozaremos’ sus fuerzas y destruiremos ‘todo y absolutamente todo’ si atacan