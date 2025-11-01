Mujer cae en una tumba y resulta gravemente herida, en el Panteón de San José, en Parras

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Norma Leticia, de 42 años, fue llevada de urgencia al Centro de Salud, todavía con la varilla en su cuerpo. FOTO: PEDRO PESINA

Terrible accidente sufrió luego de que la fosa se resintiera y cediera al peso de la señora, a quien se le enterró una varilla en la axila

PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA.- Una mujer identificada como Norma Leticia, de 42 años, resultó gravemente herida este sábado tras caer accidentalmente en una tumba dentro del panteón de San José, donde se encontraba junto a sus familiares arreglando las sepulturas de sus difuntos.

El accidente ocurrió este sábado a las 5:00 de la tarde. De acuerdo con los reportes, la mujer pisó la orilla de una fosa y perdió el equilibrio, cayendo al interior y quedando con una varilla incrustada en la axila izquierda, la cual le atravesó el cuerpo.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo al Sistema de Emergencias 911, acudiendo al lugar elementos de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes realizaron maniobras durante cerca de media hora para liberar a la víctima. Para evitar mayores daños, los rescatistas tuvieron que utilizar equipo hidráulico y cortar la varilla con extremo cuidado.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona para impedir el paso de curiosos y permitir que los equipos de emergencia trabajaran sin riesgos.

Una vez liberada, Norma Leticia fue trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Parras, donde recibió atención médica de urgencia.

$!En esta tumba cayó la mujer a causa de la fragilidad que presenta su cubierta.
En esta tumba cayó la mujer a causa de la fragilidad que presenta su cubierta. FOTO: PEDRO PESINA

En medio de la preocupación, la familia de la señora accidentada informó que son originarios de Saltillo y que cada año visitan ese panteón para honrar a sus seres queridos.

Finalmente, se destacó que el panteón de San José se encuentra saturado, sin espacio disponible para nuevas sepulturas, lo que representa un riesgo adicional para los visitantes durante estas fechas.

