Mujer cae en una tumba y resulta gravemente herida, en el Panteón de San José, en Parras

PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA.- Una mujer identificada como Norma Leticia, de 42 años, resultó gravemente herida este sábado tras caer accidentalmente en una tumba dentro del panteón de San José, donde se encontraba junto a sus familiares arreglando las sepulturas de sus difuntos.

El accidente ocurrió este sábado a las 5:00 de la tarde. De acuerdo con los reportes, la mujer pisó la orilla de una fosa y perdió el equilibrio, cayendo al interior y quedando con una varilla incrustada en la axila izquierda, la cual le atravesó el cuerpo.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo al Sistema de Emergencias 911, acudiendo al lugar elementos de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes realizaron maniobras durante cerca de media hora para liberar a la víctima. Para evitar mayores daños, los rescatistas tuvieron que utilizar equipo hidráulico y cortar la varilla con extremo cuidado.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona para impedir el paso de curiosos y permitir que los equipos de emergencia trabajaran sin riesgos.

Una vez liberada, Norma Leticia fue trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Parras, donde recibió atención médica de urgencia.