Denuncian maltrato en anexo de Parras; tres internos fueron encontrados atados y golpeados

El pasado martes, familiares de un interno del centro de rehabilitación "Tú Decides Cómo Vivir", ubicado en la colonia Palmeras de Parras, recibieron una denuncia sobre su fuga. Según indicaron, el joven escapó debido a los castigos físicos que recibía durante su estancia en el lugar, pese a la confianza depositada por la familia en el centro. Este jueves, varios familiares de personas internas en el mismo centro acudieron al Ministerio Público para presentar una denuncia formal en contra de los llamados "padrinos" del establecimiento. Una de las víctimas, ingresada por problemas de drogadicción, presentaba múltiples golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, según relataron los familiares.

Al recibir la denuncia, la licenciada Monse Estévez inició de inmediato las investigaciones y acudió al lugar, constatando que las instalaciones no estaban adecuadas para la readaptación social ni la atención de personas con problemas de adicciones. Durante la inspección, se encontraron jóvenes en condiciones deplorables, con evidencia de maltrato físico y habitaciones inadecuadas para su alojamiento. En particular, las autoridades encontraron tres personas atadas de pies y manos, con hematomas visibles en rostro y cuerpo. Los baños eran insuficientes, con solo dos disponibles para 16 internos, y las condiciones generales de las habitaciones no cumplían con los estándares mínimos para la atención de este tipo de pacientes. Los familiares indicaron que se pagaban 700 pesos por interno, además de cubrir alimentos, equipo de limpieza y atención médica, la cual jamás se les proporcionaba.

Fuentes extraoficiales señalaron que este centro operaba bajo la gestión de un exregidor de la presidencia municipal de Parras. Hace aproximadamente un año, un hombre ingresó al centro de salud con fuertes golpes, custodiado por personal del establecimiento, aunque la denuncia presentada en ese momento no procedió, situación que derivó en los hechos más graves que se registraron recientemente.