Mujer es arrojada de un auto en movimiento, en Saltillo

Saltillo
/ 3 noviembre 2025
Creen que pudo haber sido víctima de abuso en un vehículo de aplicación

Una mujer acabó tirada y con severos golpes en el rostro a las orillas del periférico Luis Echeverría Álvarez tras ser arrojada de un vehículo en movimiento.

Esto desató una movilización por parte del agrupamiento VIOLETA y hasta de la Policía Ambiental de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En un principio se informó que la mujer fue víctima de un ataque sexual ya que se encontraba descalza. La afectada aseguró a las autoridades laborar como mesera de un bar y abordó un auto de aplicación.

En el trayecto a su domicilio aseguró que la arrojaron del carro en movimiento de la línea InDriver. Terminó malherida justo donde inicia una gasera que une el periférico Echeverría con el bulevar Felipe J. Mery. Como primeros respondientes acudieron oficiales de la Policía Ambiental, pero no solicitaron ninguna ambulancia.

Solo pidieron al agrupamiento VIOLETA para trasladar a la afectada al Hospital General para que confirme si presenta huellas de un ataque sexual. La propia afectada les mostró su teléfono donde aparecen los datos del conductor que la transportó. Hasta el momento no se ha obtenido resultados sobre el aseguramiento del mismo para investigación.

Hasta el momento las autoridades no han emitido comunicado de los hechos y ahora la situación se consignará al centro de justicia para el empoderamiento de la mujer.

