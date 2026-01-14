Mujer acude a consulta y fallece en el Hospital General de Saltillo

En uno de los consultorios del Hospital General de Saltillo falleció una mujer de 46 años de edad, quien fue trasladada por sus familiares.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2:30 de la tarde en el área de control térmico de dicho centro médico, ubicado en el bulevar Carlos Abedrop López, en la colonia Postal Cerritos. María N. fue llevada al hospital al presentar un paro respiratorio y padecer tuberculosis pulmonar.

Sus familiares la trasladaron en un vehículo particular y, al ser ingresada para su atención con el médico familiar, permaneció más de veinte minutos en valoración. Al no responder a las maniobras del médico, se le verificó el pulso hasta que fue declarada sin vida.

No presentaba huellas de violencia; aun así, se solicitó la presencia de personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Únicamente se procedió con el traslado del cuerpo para la expedición del certificado de defunción, sin necesidad de realizarle una autopsia. El deceso fue clasificado como muerte natural y, para la Fiscalía General del Estado (FGE), no hubo delito que perseguir.