Repartidor muere tras ser arrastrado por casi dos kilómetros en Iztapalapa; conductora sigue prófuga

México
/ 6 enero 2026
    Repartidor muere tras ser arrastrado por casi dos kilómetros en Iztapalapa; conductora sigue prófuga
    Roberto Hernández, repartidor de 52 años, murió al ser arrollado y arrastrado por un Honda City en Iztapalapa; el vehículo fue hallado abandonado en Nezahualcóyotl y la presunta responsable permanece prófuga mientras continúa la investigación. REDES SOCIALES

El repartidor Roberto Hernández perdió la vida luego de ser arrollado y arrastrado por un automóvil en Iztapalapa

La noche del 3 de enero, un repartidor identificado como Roberto Hernández, de 52 años, falleció luego de ser arrollado y arrastrado por casi dos kilómetros por un automóvil Honda City azul en calles de Iztapalapa, Ciudad de México. La persona que conducía el vehículo no detuvo la marcha después del impacto y, hasta el momento, permanece prófuga.

El hecho ocurrió después de las 22:00 horas en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

VIDEOS CAPTAN MOMENTO EN EL QUE ROBERTO HERNÁNDEZ FUE IMPACTADO Y ARRASTRADO

Videos captados por testigos y automovilistas muestran cómo el motociclista fue impactado por detrás y arrastrado hasta la intersección de Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Un tope en la vía provocó que el cuerpo se liberara del vehículo.

Tras la difusión de los materiales en redes sociales, circularon distintas versiones sobre las circunstancias del hecho, algunas de ellas con señalamientos no confirmados sobre la víctima. Familiares y conocidos aclararon posteriormente que Roberto Hernández trabajaba como repartidor y rechazaron cualquier vínculo con actividades delictivas.

ENCUENTRAN VEHÍCULO CON EL QUE LE QUITARON LA VIDA A ROBERTO HERNÁNDEZ, ABANDONADO EN NEZAHUALCÓYOTL

La mañana del 5 de enero, vecinos de la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, notificaron a las autoridades sobre un automóvil Honda azul abandonado en Lago Zaima y Eje 4.

El vehículo no tenía placas, presentaba daños en la fascia delantera y la cajuela estaba abierta.

El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que coordinó el aseguramiento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La FGJCDMX inició una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo.

En un comunicado, la dependencia informó:

“Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento”.

IDENTIFICAN EXTRAOFICIALMENTE A MUJER QUE PRESUNTAMENTE LE QUITÓ LA VIDA A MOTOCICLISTA

Información extraoficial señala que la persona presuntamente responsable sería Gaby “N”, de 43 años. De acuerdo con datos difundidos por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez), familiares relataron que la mujer llegó a su domicilio tras el incidente visiblemente alterada.

Según esos testimonios, no presentaba signos de intoxicación, pero se mostró nerviosa y apresurada al recoger pertenencias. Posteriormente salió de la vivienda y habría retirado las placas del Honda City antes de abandonarlo en una calle cercana. Desde entonces, su paradero es desconocido.

En redes sociales también se compartió información que vincula a la propietaria del vehículo con labores en el Hospital Juárez de México y estudios en Enfermería Obstétrica, así como una maestría en Administración de Hospitales. Estos datos no han sido confirmados oficialmente.

REPARTIDORES Y MOTOCICLISTAS REALIZAN BLOQUEOS PARA EXIGIR JUSTICIA TRAS ASESINATO DE MOTOCICLISTA REPARTIDOR

El caso generó indignación entre repartidores y motociclistas, quienes realizaron al menos dos bloqueos el 5 de enero en puntos como Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Viaducto, y en Circuito Interior y Zaragoza.

Durante las manifestaciones, familiares de la víctima y líderes biker expresaron su postura sobre lo ocurrido. Según declaraciones recogidas por N+, señalaron que:

“arrastrar a alguien kilómetro y medio no tiene nada de accidente”.

LO QUE SE SABE HASTA AHORA SOBER EL MOTOCICLISTA REPARTIDOR QUE FUE ARROLLADO Y ARRASTRADO POR MÁS DE 2 KILÓMETROS

- La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años.

- El incidente ocurrió la noche del 3 de enero en Iztapalapa.

- El repartidor fue arrastrado por casi dos kilómetros.

- El vehículo fue hallado abandonado en Nezahualcóyotl.

- La presunta responsable sigue prófuga.

- La FGJCDMX mantiene abierta una investigación por homicidio culposo.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos e identificar plenamente a la persona que conducía el automóvil.

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

