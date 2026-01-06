Repartidor muere tras ser arrastrado por casi dos kilómetros en Iztapalapa; conductora sigue prófuga

El hecho ocurrió después de las 22:00 horas en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

La noche del 3 de enero, un repartidor identificado como Roberto Hernández, de 52 años, falleció luego de ser arrollado y arrastrado por casi dos kilómetros por un automóvil Honda City azul en calles de Iztapalapa, Ciudad de México. La persona que conducía el vehículo no detuvo la marcha después del impacto y, hasta el momento, permanece prófuga.

Tras la difusión de los materiales en redes sociales, circularon distintas versiones sobre las circunstancias del hecho, algunas de ellas con señalamientos no confirmados sobre la víctima. Familiares y conocidos aclararon posteriormente que Roberto Hernández trabajaba como repartidor y rechazaron cualquier vínculo con actividades delictivas.

Videos captados por testigos y automovilistas muestran cómo el motociclista fue impactado por detrás y arrastrado hasta la intersección de Francisco Mujica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Un tope en la vía provocó que el cuerpo se liberara del vehículo.

VIDEOS CAPTAN MOMENTO EN EL QUE ROBERTO HERNÁNDEZ FUE IMPACTADO Y ARRASTRADO

ENCUENTRAN VEHÍCULO CON EL QUE LE QUITARON LA VIDA A ROBERTO HERNÁNDEZ, ABANDONADO EN NEZAHUALCÓYOTL

La mañana del 5 de enero, vecinos de la colonia Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, notificaron a las autoridades sobre un automóvil Honda azul abandonado en Lago Zaima y Eje 4.

El vehículo no tenía placas, presentaba daños en la fascia delantera y la cajuela estaba abierta.

El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que coordinó el aseguramiento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La FGJCDMX inició una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo.

En un comunicado, la dependencia informó:

“Como parte de los actos de investigación, se tiene identificado el vehículo involucrado, así como las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. No obstante, hasta el momento no existe certeza sobre la identidad de quien lo conducía al ocurrir los hechos, por lo que continúan las diligencias para su esclarecimiento”.

IDENTIFICAN EXTRAOFICIALMENTE A MUJER QUE PRESUNTAMENTE LE QUITÓ LA VIDA A MOTOCICLISTA

Información extraoficial señala que la persona presuntamente responsable sería Gaby “N”, de 43 años. De acuerdo con datos difundidos por el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez), familiares relataron que la mujer llegó a su domicilio tras el incidente visiblemente alterada.

Según esos testimonios, no presentaba signos de intoxicación, pero se mostró nerviosa y apresurada al recoger pertenencias. Posteriormente salió de la vivienda y habría retirado las placas del Honda City antes de abandonarlo en una calle cercana. Desde entonces, su paradero es desconocido.

En redes sociales también se compartió información que vincula a la propietaria del vehículo con labores en el Hospital Juárez de México y estudios en Enfermería Obstétrica, así como una maestría en Administración de Hospitales. Estos datos no han sido confirmados oficialmente.