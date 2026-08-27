Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto

Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

“No creo que esté muerto. Resultó muy gravemente herido. El lado izquierdo del cuerpo, el brazo, la pierna, todo”, dijo Trump

Internacional
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Donald Trump dijo que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, está vivo pero gravemente herido por un ataque aéreo en febrero, desestimando las especulaciones de que esté secretamente muerto a pesar de no haber sido visto durante toda la guerra entre Estados Unidos e Israel con su país.

“No creo que esté muerto. Resultó muy gravemente herido. El lado izquierdo del cuerpo, el brazo, la pierna, todo”, dijo Trump al presentador de radio Glenn Beck en una entrevista.

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“Resultó muy gravemente herido, pero no creo que esté muerto. Y si lo está, están montando un espectáculo bastante bueno”.

Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

$!Trump respondía a un artículo de The Atlantic , que citaba a un funcionario iraní que decía: “Creo que Mojtaba ha fallecido o tiene muerte cerebral”.
Trump respondía a un artículo de The Atlantic , que citaba a un funcionario iraní que decía: “Creo que Mojtaba ha fallecido o tiene muerte cerebral”. EFE

Añadió que “no es el grupo más honorable, se lo aseguro”. “Como saben, tenemos el estrecho [de Ormuz] abierto. Anoche retiramos 22 embarcaciones. Hay gente entrando. El bloqueo ha sido increíble para nuestra armada y nuestras fuerzas armadas”, dijo.

Trump respondía a un artículo de The Atlantic , que citaba a un funcionario iraní que decía: “Creo que Mojtaba ha fallecido o tiene muerte cerebral”.

En marzo, Trump confirmó que había recibido un informe de la CIA con información de inteligencia que indicaba que Khamenei podría ser gay, argumentando que eso “le supone un mal comienzo en ese país en particular”.

$!En marzo, Trump confirmó que había recibido un informe de la CIA con información de inteligencia que indicaba que Khamenei podría ser gay, argumentando que eso “le supone un mal comienzo en ese país en particular”.
En marzo, Trump confirmó que había recibido un informe de la CIA con información de inteligencia que indicaba que Khamenei podría ser gay, argumentando que eso “le supone un mal comienzo en ese país en particular”. EFE

Los enviados de Trump han tenido dificultades para negociar el fin de la guerra, que el presidente inicialmente estimó que duraría cuatro semanas.

El alto al fuego vigente desde el 8 de abril y el memorando de entendimiento que firmó el 17 de junio se desmoronaron el mes pasado cuando Irán atacó buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Esta semana, la administración Trump lanzó la Operación Marginado Económico, con el objetivo de romper los lazos económicos de Irán con países como China y Rusia.

“Obtuvimos la victoria en Venezuela, y muy pronto tendremos una gran victoria aquí”, le dijo Trump a Beck.

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Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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