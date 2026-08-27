Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto

Donald Trump dijo que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, está vivo pero gravemente herido por un ataque aéreo en febrero, desestimando las especulaciones de que esté secretamente muerto a pesar de no haber sido visto durante toda la guerra entre Estados Unidos e Israel con su país. “No creo que esté muerto. Resultó muy gravemente herido. El lado izquierdo del cuerpo, el brazo, la pierna, todo”, dijo Trump al presentador de radio Glenn Beck en una entrevista.

“Resultó muy gravemente herido, pero no creo que esté muerto. Y si lo está, están montando un espectáculo bastante bueno”. Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

Añadió que “no es el grupo más honorable, se lo aseguro”. “Como saben, tenemos el estrecho [de Ormuz] abierto. Anoche retiramos 22 embarcaciones. Hay gente entrando. El bloqueo ha sido increíble para nuestra armada y nuestras fuerzas armadas”, dijo. Trump respondía a un artículo de The Atlantic , que citaba a un funcionario iraní que decía: “Creo que Mojtaba ha fallecido o tiene muerte cerebral”. En marzo, Trump confirmó que había recibido un informe de la CIA con información de inteligencia que indicaba que Khamenei podría ser gay, argumentando que eso “le supone un mal comienzo en ese país en particular”.