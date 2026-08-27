El calvario de vivir en el Centro de Saltillo: Vecinos denuncian pérdida de patrimonio y trastornos de salud por ruido de bares

Habitar en el corazón de Saltillo se ha convertido en una constante batalla contra el ruido. El descontrol de los niveles sonoros en establecimientos nocturnos ha provocado que residentes de la zona centro tengan que realizar adecuaciones de hasta 200 mil pesos y alterar drásticamente sus rutinas para intentar conciliar el sueño. La activista Jackie Campbell ha señalado que la molestia no es contra la actividad económica en sí, sino contra la inacción de las autoridades responsables de atender y controlar esta problemática.

“No se trata de enemistarnos con las personas que tienen negocios, porque al final del día también son ciudadanía. Acá lo más importante es ubicar la incapacidad de quienes están en diferentes direcciones del Municipio de Saltillo y que no están haciendo nada”, indicó. Para quienes habitan en este sector, la proliferación de bares y antros que operan con volúmenes excesivos ha afectado la tranquilidad de sus hogares. Un vecino con más de 20 años de residencia en la calle Bravo explicó que la situación rebasó los límites del ruido habitual de una zona urbana. “No estamos hablando de un ruido de fondo del centro de la ciudad; estamos hablando de un ruido que es invasivo en nuestras viviendas y que prácticamente las inhabilita para ser habitadas”, expresó a VANGUARDIA al describir el impacto que sufren constantemente. Esta intrusión acústica también ha afectado la habitabilidad y el valor de las propiedades. El mismo vecino aseguró: “Lo que nosotros percibimos no es una molestia, es un daño directo al patrimonio”. Como ejemplo, señaló el caso ocurrido cerca del bar Agustín Jaime, donde una pareja de adultos mayores tuvo que dejar su casa y mudarse a Arteaga debido a que la propiedad se volvió inhabitable por la cercanía del ruido.

ENTRE INVERSIONES COSTOSAS Y EL CALOR NOCTURNO La necesidad de descansar ha obligado a los habitantes a desembolsar grandes cantidades de dinero de sus propios bolsillos. En la calle Bravo, una familia optó por realizar una importante inversión para instalar ventanas especiales. “Tuvimos que cambiar parte de la ventanería de la casa... la tuvimos que poner con doble vidrio para poder tener un aislamiento adicional”, explicó el afectado. La adecuación tuvo un costo de 200 mil pesos, debido a que la familia eligió materiales que combinaran con la decoración de la vivienda.

“Nosotros escogimos materiales con un costo un poco elevado por la decoración. Pero el precio base era de 110 mil pesos, que tampoco es una cantidad menor”, dijo. Para quienes no cuentan con los recursos económicos para realizar este tipo de obras, las alternativas resultan desgastantes. Vianey, vecina de la calle Obregón, a media cuadra de la calle Victoria, relató que durante el día soporta el bullicio de los establecimientos comerciales y el paso de camiones, mientras que por la noche la música de los bares se prolonga hasta las 4:00 de la mañana.

Ante esta situación, su única defensa es mantener cerrada herméticamente su casa, lo que le impide refrescarla durante la noche y la obliga a soportar el calor. La falta crónica de sueño repercute en su desempeño diario, ya que al día siguiente llega cansada a sus labores, situación que afecta su productividad.

La privación del descanso también golpea a las personas más vulnerables. Una habitante de la calle Bravo compartió que el estruendo proveniente de la esquina de Múzquiz e Hidalgo perturba el sueño de sus padres, ambos adultos mayores, quienes “ya presentan trastornos del sueño”. A estas problemáticas nocturnas se suman los testimonios de vecinos como María, quien señaló que también enfrentan el ruido de las bocinas de otros residentes, la pirotecnia durante fiestas patronales, que retumba en sectores aledaños, y el claxon de las escuelas por las mañanas. Como medida de supervivencia, algunos colonos han tenido que adaptarse. Enrique, vecino de la zona centro, dijo: “Empecé a dormir con tapones para los oídos”.

PREPOTENCIA DE LOS DUEÑOS DE LOS BARES Tanto la activista Campbell como Gerardo, vecino de la calle Bravo, señalaron que, aunque existen algunos propietarios accesibles, la mayoría reacciona de manera hostil ante los reclamos. “La mayoría de los dueños de estos lugares tienden a ser muy intransigentes en ese sentido. Hemos tenido encuentros, hemos tenido respuestas más cargadas hacia la prepotencia”, dijo Gerardo. Esta actitud, según los ciudadanos, se ve alimentada por lo que perciben como una simulación de funciones por parte de la Policía Municipal.

César, vecino de la calle Ramos Arizpe, relató que, tras denunciar el ruido excesivo durante la madrugada en los grupos de seguridad vecinal, elementos de la Policía acudieron al lugar para tomar fotografías y videos y compartirlos en el chat, pero se retiraron sin resolver la situación. “No sirve de nada solo acudir a tomar fotos y videos si no resuelven el problema. Aquí continuamos sin dormir por el ruido y tenemos que levantarnos a las 5:00 a.m. para trabajar”, afirmó.