Dos pacientes reciben una nueva oportunidad de vida con trasplantes en Torreón

TORREÓN, COAH.- En un acto de solidaridad y gracias a una intervención médica oportuna, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del IMSS, en Torreón, realizó con éxito el trasplante de dos riñones durante las primeras horas de este miércoles, con lo que se brindó una nueva oportunidad de vida a dos pacientes que requerían el procedimiento. La intervención fue posible gracias a la decisión de una familia de Ciudad Juárez, Chihuahua, que autorizó la donación de órganos de un familiar fallecido, permitiendo beneficiar a pacientes que se encontraban en espera de un donante.

El titular de la Unidad de Trasplantes de la UMAE No. 71, Néstor Escareño Montiel, informó que personal médico viajó la mañana del martes al Hospital General Regional No. 66, en Ciudad Juárez, para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas. La donación correspondió a un hombre de 44 años, quien falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico derivado de un accidente vial. De acuerdo con el especialista, la decisión de la familia fue facilitada debido a que el paciente había manifestado previamente su voluntad de ser donador, lo que permitió agilizar el proceso de consentimiento tras su fallecimiento. La logística médica comenzó durante las primeras horas del martes, luego de que se recibió la notificación sobre la donación, y concluyó alrededor de las 07:00 horas del miércoles, cuando finalizaron las dos cirugías de trasplante.

Con estos procedimientos, la UMAE No. 71 suma 33 trasplantes de órganos provenientes de donantes cadavéricos durante el presente año. Los receptores son una mujer y un hombre, ambos de 46 años, procedentes de Coahuila y Zacatecas, respectivamente. En tanto, las dos córneas quedaron bajo resguardo para continuar con el proceso de asignación a receptores compatibles. Escareño Montiel destacó el trabajo coordinado del personal médico y de las distintas áreas que participaron en el procedimiento, y señaló que ambas cirugías concluyeron de manera satisfactoria y sin afectar la programación quirúrgica previamente establecida en el hospital. Explicó que un proceso de esta naturaleza requiere una coordinación precisa entre los equipos encargados de la procuración de órganos, los laboratorios de compatibilidad, las áreas de análisis clínicos y el personal responsable de realizar los trasplantes. Finalmente, el especialista resaltó el crecimiento de la cultura de la donación entre la población. Recordó que anteriormente la unidad registraba alrededor de 20 trasplantes de órganos provenientes de donantes cadavéricos al año, cifra que actualmente ha sido superada al alcanzar 33 procedimientos en lo que va del año. “La meta es trascender, permitir que la vida continúe tras la partida. Recuperar la salud de alguien que se va para restablecer la de aquellos cuya existencia depende de un órgano”, concluyó el médico.

Finalmente, el especialista resaltó el crecimiento de la cultura de la donación entre la población. Recordó que anteriormente la unidad registraba alrededor de 20 trasplantes de órganos provenientes de donantes cadavéricos al año, cifra que actualmente ha sido superada al alcanzar 33 procedimientos en lo que va del año. “La meta es trascender, permitir que la vida continúe tras la partida. Recuperar la salud de alguien que se va para restablecer la de aquellos cuya existencia depende de un órgano”, concluyó el médico.