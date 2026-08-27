Enfrentamiento entre matlachines deja detenidos y lesionados durante fiesta patronal en Buenavista

El altercado ocurrió después de una peregrinación hacia la iglesia de la Virgen del Rayo, donde familias se habían congregado para participar en los festejos. De acuerdo con testimonios de asistentes, el conflicto habría comenzado cuando un hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzó a insultar a otro de los participantes que tocaba el tambor.

Una celebración religiosa terminó en momentos de tensión, luego de que dos grupos de matlachines de la colonia Landín se enfrentaran durante una fiesta patronal realizada en el ejido Buenavista, al sur de Saltillo .

Ante dicha situación, algunas personas le solicitaron que abandonara el atrio; sin embargo, el hombre habría regresado acompañado por otros jóvenes, quienes comenzaron a arrojar piedras y botellas hacia el área donde se encontraban los asistentes.

Según la información difundida en redes sociales sobre el incidente, los involucrados pertenecerían a dos grupos de danzantes que ya tendrían diferencias previas: la Danza Guadalupana y la Danza Señor de la Misericordia. La confrontación se extendió durante varios minutos.

Los asistentes solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Como resultado del operativo, al menos cuatro personas fueron detenidas, mientras que otras habrían resultado lesionadas durante el enfrentamiento.

El incidente generó preocupación entre los participantes y solicitaron la intervención de la Diócesis de Saltillo para buscar una solución a las diferencias existentes y evitar que este tipo de enfrentamientos vuelvan a ocurrir durante celebraciones religiosas.