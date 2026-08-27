Enfrentamiento entre matlachines deja detenidos y lesionados durante fiesta patronal en Buenavista

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Enfrentamiento entre matlachines deja detenidos y lesionados durante fiesta patronal en Buenavista
    Asistentes pidieron la intervención de la Diócesis de Saltillo para evitar nuevos conflictos entre los grupos. REDES SOCIALES

Dos grupos de matlachines se enfrentaron durante una fiesta patronal en el rancho Buenavista; hubo detenidos y personas lesionadas

Una celebración religiosa terminó en momentos de tensión, luego de que dos grupos de matlachines de la colonia Landín se enfrentaran durante una fiesta patronal realizada en el ejido Buenavista, al sur de Saltillo.

El altercado ocurrió después de una peregrinación hacia la iglesia de la Virgen del Rayo, donde familias se habían congregado para participar en los festejos. De acuerdo con testimonios de asistentes, el conflicto habría comenzado cuando un hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzó a insultar a otro de los participantes que tocaba el tambor.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/preparate-coahuila-se-acerca-la-temporada-de-frentes-frios-iniciaria-a-mediados-de-septiembre-MG23073681

Ante dicha situación, algunas personas le solicitaron que abandonara el atrio; sin embargo, el hombre habría regresado acompañado por otros jóvenes, quienes comenzaron a arrojar piedras y botellas hacia el área donde se encontraban los asistentes.

Según la información difundida en redes sociales sobre el incidente, los involucrados pertenecerían a dos grupos de danzantes que ya tendrían diferencias previas: la Danza Guadalupana y la Danza Señor de la Misericordia. La confrontación se extendió durante varios minutos.

Los asistentes solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Como resultado del operativo, al menos cuatro personas fueron detenidas, mientras que otras habrían resultado lesionadas durante el enfrentamiento.

El incidente generó preocupación entre los participantes y solicitaron la intervención de la Diócesis de Saltillo para buscar una solución a las diferencias existentes y evitar que este tipo de enfrentamientos vuelvan a ocurrir durante celebraciones religiosas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo
Buenavista

Organizaciones


Diócesis De Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rocha Moya: Multiverso morenista

Rocha Moya: Multiverso morenista
true

Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’
true

POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T
Personal médico de la UMAE No. 71 viajó al Hospital General Regional No. 66 de Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas.

Dos pacientes reciben una nueva oportunidad de vida con trasplantes en Torreón
El bar La Pre! es uno de los sitios que han sido denunciados por los vecinos por el fuerte ruido que emite.

El calvario de vivir en el Centro de Saltillo: Vecinos denuncian pérdida de patrimonio y trastornos de salud por ruido de bares
Pablo Jaramillo Flores, comandante de la Sub Zona Saltillo, encabezó la delegación de 32 atletas que acudió a la competencia nacional.

Pentatlón de Saltillo gana 27 medallas en la Convención Nacional del PDMU en Oaxaca
Imagen creada a través de la inteligencia artificial. Bill Gates alerta que la Al es una grave amenaza para los empleos y la vida humana.

Bill Gates advierte que la IA es más peligrosa de lo que la industria tecnológica admite
Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto