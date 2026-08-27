Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’

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Opinión
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    Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’

Con gran éxito se presentó el pasado martes, en la capital del país, la película “El Desaire”, producida y filmada en Saltillo.

Así lo celebró la representante del Gobierno de Coahuila en Ciudad de México, Hilda Flores Escalera, al señalar que este filme suma más de 25 reconocimientos y 15 premios internacionales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/doble-nacionalidad-dejara-fuera-a-cecy-guadiana-de-gubernatura-DH23060434

Flores Escalera destacó que la historia aborda una realidad que duele como sociedad que es la violencia contra las mujeres.

En la presentación, estuvo también el legislador federal Jericó Abramo que reconoció a esta producción independiente, realizada con y por talento saltillense.

Abramo Masso felicitó en redes sociales a Gabo Ramos, a la Universidad Carolina, a la casa editora VANGUARDIA y a su director general, Armando Castilla, por la brillante producción.

“El Desaire” llegará el próximo 3 de septiembre a las salas del cine en el país y de verdad ¡vale la pena!

MENOS INFORMALIDAD

Coahuila se ubicó entre los cuatro estados con menor tasa de personas que laboran en la informalidad en el país, según el Inegi.

El estudio abarca el primer semestre de este 2026, con respecto al mismo periodo del 2025, y destaca a Oaxaca con una tasa de informalidad del 80 por ciento y Guerrero, con 77 por ciento.

Nuevo León ocupa el primer sitio entre los estados con menos casos de personas que trabajan de manera informal, con una tasa del 34.8 porcentual.

Chihuahua registró el segundo lugar, con el 35.1 por ciento, y Coahuila alcanzó un 35.5 por ciento para quedar en tercer sitio.

Datos del INEGI advierten que, en México actualmente laboran en la informalidad 33.1 millones de personas.

UN HÉROE

El senador Gabriel Elizondo y el diputado federal Rubén Moreira lamentaron el fallecimiento del comandante estatal Mauro Flores, que murió en cumplimiento de su deber.

El policía estatal, como se recordará, murió el martes pasado tras un enfrentamiento con civiles armados en una brecha de Candela.

Elizondo Pérez destacó que Mauro debe ser considerado un héroe, pues entregó su vida por salvaguardar la seguridad de los coahuilenses.

Moreira Valdez posteó que la entrega de Flores Rodríguez merece todo su reconocimiento, ya que el estado se encuentra en paz por hombres y mujeres como él.

Ambos políticos guardan una extraordinaria cercanía, con el subsecretario de seguridad, Héctor Flores Rodríguez, hermano de Mauro.

En clara muestra de su egoísmo y falta de empatía, el legislador federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, no tuvo ni una palabra de reconocimiento y aliento para las fuerzas policiales de Coahuila.

EXCEPCIONES EN LA LEY

Como los bautizos en las iglesias de los hermanos cristianos, que se realizan cuando el creyente es mayor de edad, así parece que será el tema de la doble nacionalidad en la política mexicana.

Desde el Senado de la República se reportaron a De Buena Fuente, para explicar que políticos con dos nacionalidades, por nacimiento, y vía familiar sí podrán ser presidenciables y gobernadores.

Según esta versión, la iniciativa de ley va solo contra aquellos que siendo mexicanos mayores de edad, decidieron solicitar la nacionalidad de otros países, no solo de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/poncho-salas-y-david-boone-se-afianzan-en-la-4t-por-coahuila-BF23041356

Complejo razonamiento, pero lo comparto a petición expresa...

NADA QUE VER

El obispo Raúl Vera López dijo ayer que Claudia Sheinbaum Pardo realiza un buen trabajo al frente la Presidencia de la República.

En breve charla, al término de la homilía en la iglesia del santuario de Guadalupe, Vera López descartó que el ánimo confrontativo en el país pueda llevar a un atentado contra la Presidenta.

“No lo pienso, ni lo quiero pensar, solo a un loco se le puede ocurrir algo así”, respondió el prelado a pregunta expresa.

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