Pentatlón de Saltillo gana 27 medallas en la Convención Nacional del PDMU en Oaxaca
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Atletas de Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova, Torreón, Sabinas y Acuña integraron la delegación de Coahuila que participó en la Convención Nacional del PDMU
La delegación de Saltillo tuvo participación en la Convención Nacional del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), celebrada del 6 al 8 de agosto en Oaxaca, Oaxaca, donde sus integrantes consiguieron 27 medallas en las distintas pruebas deportivas.
El grupo saltillense estuvo encabezado por Pablo Jaramillo Flores, comandante de la Sub Zona Saltillo, y formó parte de la representación de la VI Zona Coahuila. En total, 32 atletas viajaron a la competencia, en la que participaron en actividades deportivas, militares e ideológicas.
Dentro del programa deportivo, las pruebas de pentatlón fueron las que permitieron a Saltillo reunir la mayor cantidad de preseas. Los competidores participaron organizados en equipos de cinco integrantes y enfrentaron distintas disciplinas de acuerdo con su categoría.
Entre las pruebas estuvieron la natación, velocidad, salto de longitud, tiro con rifle para las categorías juvenil y mayor, así como relevos para los menores. También se contemplaron las pruebas de resistencia correspondientes a cada división.
Al finalizar los tres días de actividades, los representantes de Saltillo cerraron su participación con nueve medallas de oro, nueve de plata y nueve de bronce, para un total de 27 preseas.
En la clasificación por equipos, la delegación consiguió resultados en seis categorías: un primer lugar en menor femenil, tres en menor varonil, uno en juvenil femenil, uno en juvenil varonil, dos en mayor femenil y dos en mayor varonil.
La competencia reunió a pentatletas procedentes de distintos puntos del país. De acuerdo con la organización, alrededor de 3 mil 500 participantes acudieron a esta edición de la Convención Nacional del PDMU.
Coahuila estuvo representado por atletas de diferentes municipios, entre ellos Saltillo, Ramos Arizpe, Monclova, Torreón, Sabinas y Acuña, quienes formaron parte de la delegación estatal que acudió a Oaxaca.
¿QUÉ ES EL PDMU?
El Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario combina actividades deportivas con formación disciplinaria y valores cívicos. Su programa contempla ejercicios físicos y militares, además de actividades orientadas a la formación de sus integrantes.
La Convención Nacional se organiza cada año en una entidad diferente de México y reúne a integrantes del PDMU de diversas zonas del país. El encuentro busca mantener la práctica deportiva y las actividades de formación que la organización desarrolla desde hace 88 años.
Para los atletas de Saltillo, la edición realizada en Oaxaca representó una oportunidad para competir en diferentes pruebas y medir su preparación frente a representantes de otras entidades, con un balance de 27 medallas al término de la competencia.