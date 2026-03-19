Mujeres terminan lesionadas tras choque frontal con transporte de personal, en Saltillo

Fue un total de dos mujeres las que resultaron lesionadas en un accidente automovilístico ocasionado por un camión urbano en la colonia Bellavista.

Como prueba, las autoridades municipales ya cuentan con un video del percance, el cual se registró en el cruce de las calles Francisco Mina y Carlos Fuero. En las imágenes se aprecia al autobús de la ruta 17 circulando a exceso de velocidad en sentido de norte a sur sobre la calle Mina.

Al llegar al cruce con Carlos Fuero, pasó sobre un bache, lo que provocó que el operador, Delfino Martínez, perdiera el control. El vehículo invadió el carril contrario, donde circulaba un automóvil Chevrolet Aveo color gris. Al momento del impacto, ambos vehículos chocaron contra el muro de una casa, una camioneta estacionada y un triciclo en movimiento, en el que se transportaban platos y jarrones de barro.

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En el video también se observa que el comerciante de artesanías logró alejarse milagrosamente y posteriormente relató su amarga experiencia. Se trata de Carlos Armando Martínez, quien afirmó ser el único testigo del accidente y señaló que estuvo a punto de perder la vida. “Sí, ando un poco asustado. Lo que hice fue aventar mi triciclo y correr. Ahora, ¿quién me pagará todo?”, dijo el comerciante, originario del estado de Hidalgo, aún con evidente nerviosismo.

El probable responsable del accidente fue detenido por oficiales de tránsito municipal, mientras que personal de la Cruz Roja atendió a dos mujeres que quedaron atrapadas en su vehículo. Ambas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica 2 del Seguro Social; una presentó dolor en la espalda y la otra en las piernas.

El autobús no contaba con placas, lo que originó la intervención de inspectores del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sustentable (IMMUS). Ahora, el probable responsable quedará bajo investigación por los delitos de lesiones y daños a propiedad ajena.