Multihomicidio en Saltillo: Litzy permanece grave; menor sigue en resguardo de Pronnif

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    Multihomicidio en Saltillo: Litzy permanece grave; menor sigue en resguardo de Pronnif
    Litzy continúa hospitalizada en la Clínica 2 del IMSS, donde permanece bajo atención médica tras resultar lesionada durante el multihomicidio ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas. VANGUARDIA
Katya González
por Katya González

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La mujer de 26 años permanece hospitalizada tras el ataque ocurrido el pasado martes

A dos días del multihomicidio registrado en el poniente de Saltillo, Litzy continúa hospitalizada en estado grave, mientras que su hijo Benjamín, de tres años, quien permanece bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

De acuerdo con el reporte de las autoridades y testimonios recabados por VANGUARDIA, la mujer sufrió una lesión en el cráneo provocada por un disparo que presuntamente realizó Chad “N”, señalado como el probable responsable del ataque en el que también perdieron la vida varios integrantes de la familia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/exmilitar-y-expolicia-el-perfil-de-chad-n-estadounidense-y-presunto-multihomicida-en-saltillo-FO22680702

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 15:00 horas del martes. Sin embargo, fue hasta después de las 19:00 horas cuando vecinos ingresaron al domicilio, ubicado en la colonia Antonio Cárdenas, donde localizaron a las víctimas y encontraron a Litzy con vida, aunque con lesiones de gravedad.

Durante ese lapso, el presunto agresor habría huido con el menor con dirección a la frontera. Horas más tarde fue detenido en Piedras Negras, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Estados Unidos. En ese momento, las autoridades aseguraron al niño, quien permanece bajo resguardo de la Pronnif.

Desde entonces, Litzy permanece internada en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A través de redes sociales, su hermano, Erick Mora, confirmó que la paciente fue intervenida quirúrgicamente el miércoles.

Fuentes consultadas por VANGUARDIA señalaron que hasta este jueves no ha habido cambio en su estado de salud, se ha continuado su atención médica y se evaluará practicar otras cirugías dependiendo de su evolución.

Pronnif realizó la la evaluación de familiares para determinar quién asumiría la guarda y custodia temporal del menor, mientras evoluciona el estado de salud de su madre y se define la situación legal del padre.

De acuerdo con la dependencia, la legislación contempla un periodo de resguardo de hasta 90 días, con posibilidad de ampliarse en casos excepcionales. No obstante, precisó que el objetivo es que los menores permanezcan el menor tiempo posible en un centro asistencial.

La Pronnif informó que es Erick “N”, hermano de Lizty, quien está dando acompañamiento al menor de edad.

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Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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