Museo del Desierto abre inscripciones para su curso de verano 2026
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Niñas y niños de 4 a 12 años podrán participar en talleres, recorridos, actividades científicas y experiencias al aire libre del 3 al 7 de agosto
El Museo del Desierto en Saltillo abrió las inscripciones para el curso de verano ”Los secretos del desierto 2026: Dinosaurios ahora”, dirigido a niñas y niños de entre 4 y 12 años, quienes podrán participar en una semana de actividades enfocadas en la ciencia, la paleontología y la naturaleza.
El programa se desarrollará del lunes 3 al viernes 7 de agosto, en un horario de 09:30 a 13:30 horas, con un costo de mil 800 pesos por participante. Además, se ofrecerá un precio especial para el segundo hermano inscrito.
CIENCIA, AVENTURA Y PALEONTOLOGÍA
Entre las actividades programadas se incluyen pláticas impartidas por especialistas, talleres interactivos, recorridos temáticos, un recorrido nocturno, observación astronómica, visitas a sitios paleontológicos, una lunada, además de la entrega de una camiseta conmemorativa y un reconocimiento al concluir el curso.
El Museo del Desierto informó que las inscripciones y la atención a los interesados se realizan de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.
Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 844 254 0633.
El Museo del Desierto cuenta con las siguientes salas de exhibición:
Pabellón 1 donde se muestran fósiles, representaciones de dinosaurios, el laboratorio de paleontología; mil 600 m2.
Pabellón 2, El hombre y el desierto: 1,000 m2.
Pabellón 3, Evolución y biodiversidad: 1,600 m2.
Pabellón 4 Ecosistemas: laboratorios de la vida: 1,200 m2.