Museo del Desierto abre inscripciones para su curso de verano 2026

El programa se desarrollará del lunes 3 al viernes 7 de agosto, en un horario de 09:30 a 13:30 horas, con un costo de mil 800 pesos por participante. Además, se ofrecerá un precio especial para el segundo hermano inscrito.

El Museo del Desierto en Saltillo abrió las inscripciones para el curso de verano ”Los secretos del desierto 2026: Dinosaurios ahora”, dirigido a niñas y niños de entre 4 y 12 años, quienes podrán participar en una semana de actividades enfocadas en la ciencia, la paleontología y la naturaleza.

CIENCIA, AVENTURA Y PALEONTOLOGÍA

Entre las actividades programadas se incluyen pláticas impartidas por especialistas, talleres interactivos, recorridos temáticos, un recorrido nocturno, observación astronómica, visitas a sitios paleontológicos, una lunada, además de la entrega de una camiseta conmemorativa y un reconocimiento al concluir el curso.

El Museo del Desierto informó que las inscripciones y la atención a los interesados se realizan de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 844 254 0633.

El Museo del Desierto cuenta con las siguientes salas de exhibición:

Pabellón 1 donde se muestran fósiles, representaciones de dinosaurios, el laboratorio de paleontología; mil 600 m2.

Pabellón 2, El hombre y el desierto: 1,000 m2.

Pabellón 3, Evolución y biodiversidad: 1,600 m2.

Pabellón 4 Ecosistemas: laboratorios de la vida: 1,200 m2.