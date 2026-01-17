Saltillo: en riesgo otros 5 mil 700 empleos por proveedoras de GM
Tereso Medina Ramírez afirma que por cada despido en la armadora peligran tres puestos en la cadena de suministros
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, advirtió que el impacto se extenderá a la cadena de proveedores en la región, tras el anuncio de la baja de trabajadores en la planta de General Motors (GM) en Ramos Arizpe.
Esta advertencia surge luego de que el pasado viernes la compañía automotriz hiciera oficial el despido de mil 900 empleados, una medida que el líder sindical calificó como irreversible debido a factores ajenos al desempeño de los trabajadores.
“Es una triste noticia para los trabajadores, el comunicado de GM hizo llegar al sindicato desde el día de antier, ayer (viernes) se llevó a cabo el proceso ya de cancelaciones de plazas de trabajo. Es una noticia irreversible por razones de que el paro de línea de producción de autos eléctricos bajó la demanda”, afirmó Medina Ramírez en entrevista para VANGUARDIA.
El líder cetemista coincidió con la estimación presentada previamente a VANGUARDIA por el economista y docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Antonio Serrano Camarena, quien señaló que por cada empleo perdido en la armadora, corren riesgo otros tres en las empresas proveedoras.
Bajo este cálculo, el despido de mil 900 trabajadores de la planta principal pondría en una situación vulnerable a otros 5 mil 700 operarios de las industrias que surten componentes y servicios a General Motors en la zona industrial de Saltillo y Ramos Arizpe.
“Coincido con ese análisis porque el efecto sería de manera proporcional. Es la ocupación de evitar por eso con los paros técnicos como medida, aunque también es impopular, pero evitemos lo más posible que caigamos en un tema de desocupación en cadena de suministros”, señaló el dirigente.
Medina Ramírez explicó que, si bien en la industria automotriz general se estima que por cada plaza final se generan seis empleos indirectos, en el caso específico de la crisis actual en GM, la proporción de tres a uno es una proyección real.
Detalló que el impacto no solo se limita a la fabricación de autopartes como chasis, toldos o asientos, sino que afecta a toda la estructura operativa que rodea a la armadora, incluyendo servicios básicos y transporte.
“La cadena de suministros y de componentes también se impacta. Son 2 mil trabajadores menos, esto equivale a un turno. Las proveedoras que surten autopartes van a tener que reajustar sus niveles de producción porque baja la demanda y con eso baja también incluyendo la cadena alimenticia que son los comedores y menos camiones de transporte especial”, expuso.
El dirigente recordó que esta contracción se suma a los ajustes que la empresa ha realizado desde el año pasado, cuando en el mes de abril se cancelaron 870 plazas de trabajo al eliminarse el tercer turno de producción, acumulando ya casi 3 mil empleos perdidos en un periodo reciente.
BOLSA DE TRABAJO E INVERSIONES DE GM
Ante este panorama, la CTM informó que se ha iniciado una coordinación con la Secretaría del Trabajo de Coahuila, encabezada por Nazira Zogbi Castro, para activar una bolsa de trabajo de manera urgente que permita la reubicación de los afectados.
“Tengamos como punto de partida que en las instalaciones del resto de las empresas proveedoras se le dé prioridad a los trabajadores que por esta causa fueron reajustados en General Motors. Hemos pedido a las cámaras empresariales que hagan llegar sus vacantes ya sea a Coparmex o a cualquier cámara para reinsertar a los trabajadores”, comentó.
Pese a los despidos, Medina Ramírez destacó que GM mantiene sus planes de permanencia en la región Sureste de Coahuila, citando el anuncio de una inversión de mil millones de dólares para los próximos dos años destinada a adecuaciones de procesos.
“La compañía va a invertir para continuar su crecimiento. Esto quiere decir que GM como tal se conserva en esta región y en el País y no hay ningún tema de alarma que se pueda pensar que GM cierre sus instalaciones, eso no va a pasar nunca, al contrario, es una buena esperanza”, señaló.
Finalmente, el líder sindical enfatizó que buscarán negociar paros técnicos con las empresas proveedoras que enfrenten una baja en su producción, con el objetivo de que el despido de personal sea la última opción a considerar por parte de los empleadores en los próximos meses.