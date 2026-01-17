Fin de subsidios a autos eléctricos detona recortes laborales en GM Coahuila

La mañana del viernes 16 de enero, mediante un comunicado oficial, la empresa automotriz General Motors (GM) confirmó el despido de aproximadamente mil 900 trabajadores de su planta ubicada en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

Jonathan Flores Pérez, director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que estos recortes son consecuencia indirecta de una desaceleración en el mercado de vehículos eléctricos que fue inflado de manera externa.

“En los últimos años se creó una demanda artificial sostenida por programas nacionales de estímulos fiscales en todo el mundo, lo que generó un consumo inducido que no respondía a condiciones genuinas”, expuso el economista.

El especialista detalló que, mientras existieron los incentivos, el mercado mantuvo un crecimiento acelerado, pero al retirarse los apoyos gubernamentales, la demanda real comenzó a revelarse con dimensiones mucho menores.

“Conforme los incentivos fiscales fueron eliminados, la demanda de vehículos eléctricos se desaceleró de forma significativa y ese ajuste se ha trasladado inevitablemente a la producción y al empleo”, afirmó Flores Pérez.

Durante el último trimestre de 2025, las ventas de estos vehículos se desplomaron a 234 mil unidades, lo que representó una caída del 46 por ciento en comparación con el trimestre anterior.

Esta cifra es el nivel más bajo registrado desde finales de 2022, lo que confirma el impacto del retiro de los subsidios en la decisión de compra de los consumidores norteamericanos.

“Los despidos confirmados por General Motors en Ramos Arizpe están ligados a los efectos que ya resiente este mercado a raíz del paquete de medidas fiscales impulsadas por el presidente Trump”, expuso Flores Pérez.

Para el director de la Facultad de Economía, la situación en Coahuila es el reflejo de una industria que está ajustando su tamaño a la realidad del mercado una vez que los gobiernos dejaron de financiar las adquisiciones.

Aseguró que el futuro de la movilidad eléctrica no puede sostenerse de manera indefinida sobre subsidios fiscales, ya que esto genera inestabilidad en las cadenas de suministro y en la seguridad laboral.

“Se requiere un marco legal sólido e inversiones estratégicas en infraestructura para que la demanda pueda consolidarse de forma orgánica y no artificial”, concluyó Jonathan Flores Pérez.

DESPIDOS SE HAN DADO A NIVEL GLOBAL

Esta dinámica global, señaló el director de la Facultad de Economía de la UAdeC, comenzó a exteriorizar sus efectos desde el año pasado con el despido de tres mil empleados en la planta de Volkswagen en Bruselas.

Asimismo, recordó que empresas como Ford planean reducir 4 mil puestos de trabajo en la Unión Europea para el año 2027 como parte de esta misma tendencia de reajuste industrial.

Jonathan Flores Pérez, quien también es miembro del Sistema Estatal de Investigadores, señaló que los fabricantes de componentes también enfrentan un panorama adverso por el fin de esta demanda estimulada.

“Empresas como ZF anticipan alrededor de 8 mil despidos, mientras que Bosch estima 12 mil y la firma Schaeffler prevé el recorte de otros 5 mil puestos laborales”, comentó el entrevistado.

Incluso las marcas de lujo han resentido el fenómeno, pues se estima que en Mercedes peligrarían 5 mil puestos de trabajo y en BMW la cifra alcanzaría los 6 mil empleos perdidos.

El economista recordó que el crecimiento de vehículos eléctricos e híbridos en Europa dependió en gran medida de las subvenciones públicas para los consumidores, de acuerdo con datos de consultoras internacionales.

En el caso de China, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que se invirtieron 231 mil millones de dólares entre 2009 y 2023 para incentivar tanto a productores como a compradores.

“Los programas del gobierno chino incentivan la industria mediante apoyos económicos directos, lo que alteró el comportamiento natural de la oferta y la demanda global”, señaló Flores Pérez.

Respecto al mercado norteamericano, el miembro del Colegio de Economistas de Coahuila A.C. precisó que la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 fue una pieza clave para sostener las ventas mediante créditos fiscales.

Dichos apoyos otorgaban hasta 7 mil 500 dólares para la compra de autos eléctricos nuevos, sin embargo, las políticas fiscales de la actual administración de Estados Unidos recortaron estos beneficios.

“El fin de este programa está conduciendo a un descenso tanto en la producción como en los niveles de venta en Estados Unidos, afectando indirectamente a las plantas productoras en México”, concluyó el especialista.