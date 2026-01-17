¿Necesitas apoyo del DIF? Arranca actualización del padrón de Apoyos Económicos en Saltillo
Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó que la renovación del padrón busca apoyar a quienes realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad
Con el objetivo de garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, el DIF Saltillo puso en marcha el proceso de renovación del padrón de beneficiarios del programa de Apoyos Económicos de cara a 2026, una de las estrategias sociales más amplias que opera el organismo en el municipio.
La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que esta actualización permitirá depurar y fortalecer el padrón actual, integrado por alrededor de 3 mil 800 personas, distribuidas en tres rubros prioritarios: adultos mayores, personas con discapacidad y acciones de fortalecimiento social.
Explicó que el programa representa un respaldo directo para la población en situación de vulnerabilidad, ya que los recursos económicos contribuyen a cubrir gastos básicos y a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias, particularmente de aquellos sectores que enfrentan mayores limitaciones económicas.
La renovación del padrón se desarrolla inicialmente en la zona urbana de Saltillo, donde personal del DIF realiza la verificación de datos y condiciones socioeconómicas. Posteriormente, el proceso se extenderá a las comunidades rurales, con el propósito de garantizar una cobertura equitativa en todo el municipio.
López Naranjo subrayó que esta revisión no solo busca actualizar información, sino identificar de manera precisa a las personas que verdaderamente requieren el apoyo, evitando duplicidades y asegurando un uso transparente y eficiente de los recursos públicos.
Durante 2025, el programa de Apoyos Económicos benefició a mil 535 adultos mayores y a mil 214 personas con discapacidad, además de brindar respaldo a mil 51 personas a través del esquema de fortalecimiento social, de las cuales 942 pertenecen a la zona urbana y 109 a comunidades rurales, cifras que reflejan el alcance y la relevancia social de esta política asistencial.