¿Necesitas apoyo del DIF? Arranca actualización del padrón de Apoyos Económicos en Saltillo

Con el objetivo de garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, el DIF Saltillo puso en marcha el proceso de renovación del padrón de beneficiarios del programa de Apoyos Económicos de cara a 2026, una de las estrategias sociales más amplias que opera el organismo en el municipio.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que esta actualización permitirá depurar y fortalecer el padrón actual, integrado por alrededor de 3 mil 800 personas, distribuidas en tres rubros prioritarios: adultos mayores, personas con discapacidad y acciones de fortalecimiento social.

Explicó que el programa representa un respaldo directo para la población en situación de vulnerabilidad, ya que los recursos económicos contribuyen a cubrir gastos básicos y a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias, particularmente de aquellos sectores que enfrentan mayores limitaciones económicas.