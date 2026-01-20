Niebla causa volcadura de tractocamión, en Arteaga

La densa neblina y el pavimento mojado de la autopista Carbonera–Ojo Caliente provocaron que el operador de un tractocamión sufriera una aparatosa volcadura.

El accidente se registró cerca del kilómetro 8, metros antes de llegar a la caseta de peaje. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Se trató de un tráiler perteneciente a la empresa JCV, el cual transportaba un contenedor con frutas y verduras. La unidad circulaba de sur a norte cuando las condiciones climatológicas adversas, sumadas al pavimento mojado, redujeron la visibilidad del conductor.

El operador perdió el control de la unidad, lo que ocasionó una salida del camino; posteriormente, la caja del tráiler se volcó y quedó obstruyendo parcialmente la circulación. Al lugar acudió una ambulancia, así como una unidad de rescate urbano de Caminos y Puentes Federales. Por fortuna, no fue necesaria la atención médica, solicitándose únicamente el apoyo de la Policía Preventiva Municipal para realizar el abanderamiento de la carretera y evitar otro percance.

Los daños materiales del tractocamión fueron estimados en aproximadamente 50 mil pesos, además de las multas que serán aplicadas por la Guardia Nacional (GN).