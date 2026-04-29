Niña se atraganta y termina hospitalizada, en Saltillo

Una menor que se encontraba ingiriendo sus alimentos estuvo a punto de perder la vida al asfixiarse con su propia comida.

Su madre la encontró inconsciente en la cocina de su hogar, ubicado en Colinas de Santiago. Al verla con dificultades para respirar, junto con otros familiares la subieron a un vehículo para trasladarla a un hospital.

TE PUEDE INTERESAR: Escándalo en Cinépolis Saltillo: red de robos, reciclaje y acoso laboral termina en tribunales; vinculan a ex empleados

Durante el trayecto, interceptaron una patrulla de Tránsito Municipal que se encontraba atendiendo un accidente automovilístico sobre la avenida Mezquite, en la colonia Loma Linda. La unidad 1805 se encargó de abrirles paso y los guió hasta las instalaciones de Bomberos de la colonia Morelos, donde le brindaron los primeros auxilios.

A bordo de una ambulancia de la Cruz Roja, la menor reaccionó y posteriormente fue trasladada a la clínica 89 del Seguro Social. Se reporta fuera de peligro y permanecerá internada.