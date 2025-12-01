Ella es Abigail Esparza, la valiente ‘caza gringos’ que capturó a 408 pedófilos, violadores y asesinos, antes de perder la vida

México
/ 1 diciembre 2025
    Ella es Abigail Esparza, la valiente ‘caza gringos’ que capturó a 408 pedófilos, violadores y asesinos, antes de perder la vida
    La comandante Abigail Esparza, conocida como la “caza gringos”, lideró operaciones de alto riesgo para detener a pedófilos, asesinos y fugitivos estadounidenses en México FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce la historia de Abigail Esparza, la agente mexicana que logró 408 capturas de fugitivos estadounidenses y murió en un operativo binacional

La comandante Abigail Esparza, jefa de Enlace Internacional de la FESC en Baja California, murió el 9 de abril de 2025 durante un operativo junto a los U.S. Marshals para capturar a un fugitivo altamente peligroso. Tenía 33 años, un hijo y una reputación impecable entre policías de ambos países.

Con formación en inteligencia transfronteriza, encabezó durante ocho años la unidad dedicada a detener a criminales estadounidenses ocultos en México. Su liderazgo y disciplina la convirtieron en figura clave en la captura de violadores, homicidas y pedófilos buscados internacionalmente.

Su funeral reunió a agentes de la Patrulla Fronteriza, policías locales de EU y miembros de US Marshals, quienes destacaron su valentía. Su asesinato provocó indignación y motivó el refuerzo de protocolos de seguridad binacional.

EL OPERATIVO QUE TERMINÓ CON SU VIDA

El operativo se llevó a cabo en Barcelona Residencial, en Tijuana, donde el objetivo era capturar a César Moisés Hernández, fugitivo estadounidense con historial violento. Al notar la presencia policial, disparó desde la planta alta con un rifle de alto calibre.

Una de las balas impactó el cuello de Abigail. Aunque fue trasladada de inmediato a un hospital, no sobrevivió. Su muerte detonó un protocolo binacional urgente con drones, rastreo avanzado y apoyo estatal y federal.

El agresor escapó disfrazado de trabajador de limpieza en ropa interior y luego con uniforme fosforescente. Aprovechó terrenos abandonados, rutas peatonales y transporte público para ocultarse durante una semana.

LA CAPTURA DEL FUGITIVO Y SU PELIGROSO HISTORIAL

Tras nueve días de búsqueda, Hernández fue capturado el 17 de abril en Lomas del Matamoros, mientras dormía sin oponer resistencia. Había escapado meses antes de la custodia del Departamento de Correcciones de California.

Cumplía una condena de 25 años a cadena perpetua por homicidio y acumulaba sanciones por posesión de drogas, armas artesanales y conducta violenta. EU lo había clasificado como altamente evasivo y ofrecía 35 mil dólares por información.

Abigail y su equipo, conocidos como los “Cazagringos”, lideraron la coordinación con agencias estadounidenses para cerrar el cerco. El caso tuvo atención prioritaria del gobierno mexicano y de la Embajada de EU.

DATOS CURIOSOS

• Logró 408 capturas en Tijuana y Rosarito.

• Netflix dedicó un homenaje a Abigail en el primer episodio de Los Gringo Hunters.

• Policías de EU realizaron una carrera en su honor en Los Ángeles.

