Niño de doce años se quita la vida, en Saltillo

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Saltillo
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    Niño de doce años se quita la vida, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar para acordonar el área.

El menor tomó la decisión de quitarse la vida en casa de su abuela la tarde de este domingo

Un menor de 12 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio de la colonia Lucio Blanco, ubicada al sur de Saltillo.

El reporte se recibió alrededor de las 13:00 horas. De acuerdo con el reporte de la Agencia de Investigación Criminal, el menor fue identificado como Víctor Saúl N. mejor conocido por sus familiares y amigos como “Saulito”, contaba con la edad de 12 años y cursaba la secundaria.

Según los datos recabados, el menor se encontraba realizando trabajos de impermeabilización en el techo de la casa de su abuela Virginia. Lo hizo acompañado de su papá José y dos de sus sus vecinos. En varias ocasiones bajó al segundo piso y entró a una recámara de la parte posterior.

Alrededor de las 12:30 horas, ingresó nuevamente al cuarto y permaneció ahí por varios minutos. Al notar que no regresaba a seguir con la labores en la losa, uno de los vecinos entró para verificar la situación.

Se llevó una sorpresa desagradable al localizar a “Saulito” suspendido de manera incompleta, con un fragmento de tela atado al cuello y sujeto al tubo de un clóset.

El padre y los dos vecinos lo descolgaron y lo colocaron sobre una cama, para brindarle los primeros auxilios. Una ambulancia de la Cruz Roja acudió al domicilio y confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

A simple vista, presentó un surco blando incompleto en el cuello. La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, a través de la División de Feminicidios Sureste, tomó conocimiento del caso y realizó las diligencias correspondientes.

Entre los indicios asegurados se encuentra una sábana de color café y el punto de apoyo, correspondiente a un tubo de color plateado ubicado en el área del clóset.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento

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