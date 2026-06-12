No alcanzó a frenar y terminó impactando de lleno a otra unidad en la carretera Zacatecas

Un accidente por alcance se registró sobre la carretera a Zacatecas, antes del puente de La Encantada, donde participaron dos vehículos particulares. El percance provocó afectaciones a la circulación, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el tránsito vehicular comenzó a disminuir la velocidad debido a las condiciones de la vialidad; la conductora de una camioneta Mazda CX-30, logró detener su marcha sin inconvenientes.