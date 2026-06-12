No alcanzó a frenar y terminó impactando de lleno a otra unidad en la carretera Zacatecas

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    No alcanzó a frenar y terminó impactando de lleno a otra unidad en la carretera Zacatecas
    Sin embargo, una camioneta Toyota Corolla Cross no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte trasera del Mazda, provocando el cierre parcial del carril izquierdo. ULISES MARTÍNEZ

El percance provocó reducción temporal de la circulación en la carretera a Zacatecas, generando filas de vehículos mientras se realizaban las labores de retiro de las unidades

Un accidente por alcance se registró sobre la carretera a Zacatecas, antes del puente de La Encantada, donde participaron dos vehículos particulares. El percance provocó afectaciones a la circulación, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el tránsito vehicular comenzó a disminuir la velocidad debido a las condiciones de la vialidad; la conductora de una camioneta Mazda CX-30, logró detener su marcha sin inconvenientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-trailer-en-la-saltillo-torreon-conductor-herido-rechaza-ir-al-hospital-DD21333404
$!La conductora de una camioneta Mazda CX-30 logró detener su marcha de forma oportuna debido a la reducción de velocidad en la vialidad, evitando un impacto mayor en la zona del accidente.
La conductora de una camioneta Mazda CX-30 logró detener su marcha de forma oportuna debido a la reducción de velocidad en la vialidad, evitando un impacto mayor en la zona del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, la conductora de una camioneta Toyota Corolla Cross, no alcanzó a frenar a tiempo, por lo que terminó impactándose contra la parte trasera del Mazda.

$!Elementos de la Policía del Estado acudieron al sitio para coordinar el flujo vehicular y llevar a cabo el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.
Elementos de la Policía del Estado acudieron al sitio para coordinar el flujo vehicular y llevar a cabo el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Tras la colisión, ambas unidades quedaron detenidas sobre el carril izquierdo de la carretera, lo que generó tránsito lento mientras se realizaban las labores correspondientes y se retiraban los vehículos involucrados.

Elementos de la Policía del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido, coordinar la circulación y realizar el peritaje que permitirá determinar las responsabilidades del accidente.

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