‘Don Memo y Morita’... mira el tierno video animado de Gilberto Mora pidiendo permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra

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    ‘Don Memo y Morita’... mira el tierno video animado de Gilberto Mora pidiendo permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra
    Un video creado con Inteligencia Artificial muestra a Gilberto Mora llamando a su mamá para pedir permiso de jugar contra Inglaterra, mientras Guillermo Ochoa, a quien llama “Don Memo”, lo acompaña. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un video con Inteligencia Artificial de Gilberto Mora y Guillermo Ochoa se volvió viral antes del partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026

A unas horas del esperado enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, un video elaborado con Inteligencia Artificial (IA) ha conquistado las redes sociales gracias a su tono humorístico y entrañable.

La grabación tiene como protagonistas a Gilberto Mora, la gran revelación del futbol mexicano, y a Guillermo Ochoa, uno de los futbolistas más experimentados del plantel nacional. El contraste entre ambos jugadores, separados por más de dos décadas de edad, es precisamente el elemento que ha conectado con miles de aficionados.

El clip hace referencia a una de las expresiones más comentadas de Mora durante la Copa del Mundo, cuando comenzó a llamar cariñosamente “Don Memo” al histórico guardameta mexicano, un apodo que rápidamente fue adoptado por la afición en redes sociales.

EL DIVERTIDO DIÁLOGO ENTRE MORITA Y DON MEMO

La historia presentada en el video transcurre dentro de una habitación. Ahí aparece Gilberto Mora sosteniendo una llamada telefónica con su mamá, mientras Guillermo Ochoa permanece a un lado esperando la respuesta con evidente emoción.

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En la animación, el juvenil le explica a su madre que necesita autorización para disputar el importante compromiso frente a Inglaterra, mientras el arquero observa con una mezcla de nervios y confianza.

“Oye mami, dice Don Memo que si me das permiso de jugar el domingo contra Inglaterra. Sí mamá, voy a comer bien y a dormir temprano”, expresa el personaje inspirado en Gilberto Mora.

Después de recibir una respuesta positiva, el mediocampista sonríe y observa a Ochoa, quien celebra levantando el pulgar y respondiendo con entusiasmo.

“¡Sí!”, exclama Don Memo.

Finalmente, el joven concluye la llamada con un mensaje que terminó robándose las reacciones del público.

“Gracias mamá, te amo.”

LA RELACIÓN ENTRE EL MÁS JOVEN Y EL MÁS EXPERIMENTADO

Más allá del humor, el video hace alusión a una realidad dentro del vestidor de la Selección Mexicana. Gilberto Mora, de 17 años, es el futbolista más joven del plantel, mientras que Guillermo Ochoa, con 40 años, representa la experiencia acumulada tras varias Copas del Mundo.

La diferencia generacional entre ambos ha despertado simpatía entre los aficionados, quienes consideran que la convivencia refleja el buen ambiente que existe dentro del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El apodo de “Don Memo” también ha ganado fuerza debido al respeto con el que Mora se refiere al histórico guardameta, una actitud que muchos seguidores interpretan como muestra de humildad y admiración hacia uno de los referentes del futbol mexicano.

GILBERTO MORA SIGUE HACIENDO HISTORIA EN EL MUNDIAL

Más allá del fenómeno viral, Gilberto Mora continúa escribiendo páginas importantes dentro de la historia del futbol nacional.

En el partido frente a Ecuador, el mediocampista volvió a destacar con una actuación que le valió el reconocimiento del público presente en el Estadio Ciudad de México. Al abandonar el terreno de juego durante la segunda mitad, fue despedido entre aplausos y con un coro que retumbó en las tribunas.

“¡Olé, olé, olé, Mora, Mora!”, coreó la afición mientras el juvenil abandonaba la cancha.

Su actuación también quedó registrada en los libros de historia. Con 17 años y 259 días, Mora se convirtió el 30 de junio de 2026 en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo, una marca únicamente superada por el brasileño Pelé, quien lo consiguió con 17 años y 239 días.

Ahora, todas las miradas apuntan al duelo frente a Inglaterra, donde el joven talento mexicano buscará seguir confirmando por qué es considerado una de las mayores promesas del futbol internacional.

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DATOS CURIOSOS

Gilberto Mora debutó en la Selección Mexicana siendo todavía menor de edad y ya es considerado una de las grandes promesas del futbol nacional.

• Entre Guillermo Ochoa y Gilberto Mora existe una diferencia de 23 años de edad, una de las más amplias dentro del plantel mexicano.

• El apodo “Don Memo” surgió de manera espontánea y rápidamente fue adoptado por aficionados en redes sociales.

• Con 17 años y 259 días, Gilberto Mora solo es superado por Pelé como el jugador más joven en ser titular en una fase de eliminación directa de un Mundial.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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