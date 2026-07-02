‘Don Memo y Morita’... mira el tierno video animado de Gilberto Mora pidiendo permiso a su mamá para jugar contra Inglaterra

La grabación tiene como protagonistas a Gilberto Mora , la gran revelación del futbol mexicano, y a Guillermo Ochoa , uno de los futbolistas más experimentados del plantel nacional. El contraste entre ambos jugadores, separados por más de dos décadas de edad, es precisamente el elemento que ha conectado con miles de aficionados.

A unas horas del esperado enfrentamiento entre la Selección Mexicana e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 , un video elaborado con Inteligencia Artificial (IA) ha conquistado las redes sociales gracias a su tono humorístico y entrañable.

La historia presentada en el video transcurre dentro de una habitación. Ahí aparece Gilberto Mora sosteniendo una llamada telefónica con su mamá, mientras Guillermo Ochoa permanece a un lado esperando la respuesta con evidente emoción.

El clip hace referencia a una de las expresiones más comentadas de Mora durante la Copa del Mundo, cuando comenzó a llamar cariñosamente “Don Memo” al histórico guardameta mexicano, un apodo que rápidamente fue adoptado por la afición en redes sociales.

En la animación, el juvenil le explica a su madre que necesita autorización para disputar el importante compromiso frente a Inglaterra, mientras el arquero observa con una mezcla de nervios y confianza.

“Oye mami, dice Don Memo que si me das permiso de jugar el domingo contra Inglaterra. Sí mamá, voy a comer bien y a dormir temprano”, expresa el personaje inspirado en Gilberto Mora.

Después de recibir una respuesta positiva, el mediocampista sonríe y observa a Ochoa, quien celebra levantando el pulgar y respondiendo con entusiasmo.

“¡Sí!”, exclama Don Memo.

Finalmente, el joven concluye la llamada con un mensaje que terminó robándose las reacciones del público.

“Gracias mamá, te amo.”

LA RELACIÓN ENTRE EL MÁS JOVEN Y EL MÁS EXPERIMENTADO

Más allá del humor, el video hace alusión a una realidad dentro del vestidor de la Selección Mexicana. Gilberto Mora, de 17 años, es el futbolista más joven del plantel, mientras que Guillermo Ochoa, con 40 años, representa la experiencia acumulada tras varias Copas del Mundo.

La diferencia generacional entre ambos ha despertado simpatía entre los aficionados, quienes consideran que la convivencia refleja el buen ambiente que existe dentro del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El apodo de “Don Memo” también ha ganado fuerza debido al respeto con el que Mora se refiere al histórico guardameta, una actitud que muchos seguidores interpretan como muestra de humildad y admiración hacia uno de los referentes del futbol mexicano.

GILBERTO MORA SIGUE HACIENDO HISTORIA EN EL MUNDIAL

Más allá del fenómeno viral, Gilberto Mora continúa escribiendo páginas importantes dentro de la historia del futbol nacional.

En el partido frente a Ecuador, el mediocampista volvió a destacar con una actuación que le valió el reconocimiento del público presente en el Estadio Ciudad de México. Al abandonar el terreno de juego durante la segunda mitad, fue despedido entre aplausos y con un coro que retumbó en las tribunas.

“¡Olé, olé, olé, Mora, Mora!”, coreó la afición mientras el juvenil abandonaba la cancha.

Su actuación también quedó registrada en los libros de historia. Con 17 años y 259 días, Mora se convirtió el 30 de junio de 2026 en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo, una marca únicamente superada por el brasileño Pelé, quien lo consiguió con 17 años y 239 días.

Ahora, todas las miradas apuntan al duelo frente a Inglaterra, donde el joven talento mexicano buscará seguir confirmando por qué es considerado una de las mayores promesas del futbol internacional.