Declara OMS fin del brote de hantavirus

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    Declara OMS fin del brote de hantavirus
    Desde el 25 de mayo no se reporta un nuevo caso de hantavirus, que se desató en el crucero MV Hondius. AP
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La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el último contacto de una persona expuesta al virus completó su periodo de cuarentena y dio negativo en la prueba

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este jueves el fin del brote de hantavirus, después de que la última persona expuesta completara la cuarentena y de que no se hayan notificado nuevos casos desde el pasado 25 de mayo, según ha anunciado su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Hoy, el último contacto de una persona expuesta al hantavirus en el crucero MV Hondius completó su periodo de cuarentena, dio negativo en la prueba y regresó a casa. No se han notificado nuevos casos desde el 25 de mayo. Por lo tanto, nos complace anunciar que la OMS considera finalizado el brote de hantavirus”, ha señalado Tedros en una rueda de prensa.

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De este modo, el número total de casos del brote se mantiene en 13, incluyendo tres fallecimientos. Además, durante este periodo las autoridades sanitarias han identificado y realizado el seguimiento de más de 650 contactos en 33 países y territorios.

Aunque el brote ha finalizado, Tedros ha indicado que la OMS seguirá colaborando con los gobiernos y sus socios para profundizar en el conocimiento de este brote y del hantavirus en general.

“También estamos coordinando un estudio con la participación de 21 países para comprender cómo se desarrolla la enfermedad, lo que contribuirá al desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes”, ha apuntado el director general.

Por último, Tedros ha vuelto a agradecer a España por apoyar la respuesta al brote, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional: “Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido y, especialmente, España, que demostró una solidaridad increíble al apoyar el desembarque y la repatriación seguros de pasajeros y tripulación en Tenerife”, ha finalizado.

SANIDAD DIO POR CERRADA LA GESTIÓN DEL BROTE EL 20 DE JUNIO

El pasado 20 de junio, el Ministerio de Sanidad dio por cerrada la gestión del brote de hantavirus al confirmar que todas las personas que permanecían bajo vigilancia habían completado el periodo de cuarentena establecido y habían dado negativo en las pruebas PCR, por lo que pudieron retomar su actividad habitual.

En España se confirmaron dos casos, aunque ambos pacientes recibieron el alta hospitalaria. Tras concluir las cuarentenas, confirmarse los resultados negativos de las personas en seguimiento y concederse el alta a los dos pacientes, el Ministerio dio por finalizada la crisis sanitaria vinculada al crucero ‘MV Hondius’.

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