Al menos 21 muertos tras el masivo ataque con drones y misiles lanzado por Rusia contra Kiev

Al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas durante la noche en Kiev, según informaron las autoridades locales, en lo que el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, calificó como el peor ataque ruso contra la capital durante más de cuatro años de bombardeos aéreos sobre Ucrania .

Más de 70 misiles fueron disparados contra la capital de Ucrania mientras Rusia enfrenta escasez de combustible tras los ataques contra sus refinerías de petróleo

Rusia empleó cerca de 500 drones y más de 70 misiles en el ataque que duró varias horas contra Kiev y otras partes del país en la madrugada del jueves. Fuertes explosiones sacudieron la capital durante varias horas mientras oleadas de drones, así como misiles de crucero y balísticos, se dirigían hacia ella y la defensa aérea ucraniana intentaba derribarlos.

Al amanecer, varios incendios ardían en distintos puntos de Kiev, y edificios residenciales en varios distritos y un hotel en una de las avenidas centrales sufrieron daños por impactos o desprendimientos. En un lugar situado en la margen izquierda del río Dniéper, una gran sección de un edificio de apartamentos de nueve plantas quedó completamente destruida, reducida a un montón de escombros. Durante todo el día, los rescatistas rebuscaron entre los restos del edificio con la esperanza de encontrar supervivientes.

El número de muertos fue aumentando constantemente a lo largo del día, y podría seguir aumentando, con unas 70 personas ingresadas en el hospital y los equipos de rescate continuando la búsqueda entre las ruinas.

Rusia lanza regularmente ataques combinados con misiles y drones contra la capital ucraniana, y desde hace días circulaban rumores de un nuevo ataque masivo. El miércoles, Volodímir Zelenski advirtió a los ucranianos que podría ocurrir esa misma noche. «Les pido a todos que tengan mucho cuidado, que se protejan a sí mismos y a sus hijos, y que utilicen los refugios; esto es muy importante», declaró el presidente durante su visita a Dublín.

Las autoridades municipales informaron que más de 50.000 personas se refugiaron en estaciones de metro de toda la capital durante la noche, tras las advertencias. Algunos llevaron colchones y tiendas de campaña para dormir unas horas bajo tierra, y en algunas estaciones no había espacio en los andenes, ya que cientos de personas se instalaron allí para pasar la noche.

“Ya estamos bastante acostumbrados a las noches ruidosas, pero cada vez son peores, y hoy fue la primera vez en todos estos años de guerra que decidí que tal vez sería más seguro no pasar la noche en casa”, dijo Oleksandra Voloshyna, una estudiante de medicina que durmió en una de las estaciones centrales del metro.

Zelenskyy, quien regresó antes de lo previsto de su viaje a Irlanda para visitar el lugar de uno de los ataques en Kiev el jueves por la tarde, afirmó que si los aliados hubieran cumplido los acuerdos para proporcionar a Ucrania misiles de defensa aérea, los daños no habrían sido tan graves. «Estamos luchando solos. Las víctimas son solo ucranianos. Lo único que pedimos a nuestros socios es que cumplan con lo acordado», declaró.

Muchos residentes de Kiev están prestando renovada atención a las huelgas tras más de cuatro años de guerra a gran escala, debido a la gravedad de los recientes ataques masivos. A finales de mayo, Rusia advirtió a los diplomáticos extranjeros que abandonaran la ciudad, anunciando que planeaba intensificar los ataques contra los “centros de toma de decisiones”.

Durante el ataque del jueves, Polonia, país vecino de Ucrania y miembro de la OTAN y la UE, desplegó aviones de combate como medida preventiva. Finlandia había establecido brevemente una zona de restricción aérea temporal en el este del Golfo de Finlandia, según informaron sus fuerzas de defensa el jueves.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado su campaña de ataques con drones de largo alcance contra refinerías de petróleo en Rusia, provocando escasez de combustible en todo el país. Varias regiones rusas se han visto obligadas a racionar la gasolina, mientras que en la Crimea ocupada , las autoridades rusas han declarado el estado de emergencia.

Funcionarios ucranianos declararon que tenían la intención de mantener la presión sobre Crimea, anexionada por Rusia en 2014 y que ha servido como centro logístico para la ocupación rusa de partes del sureste de Ucrania desde 2022. El jueves por la mañana, el gobernador de la región rusa de Nizhni Nóvgorod informó que una persona había muerto en un ataque con drones contra instalaciones industriales en la zona.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber utilizado armas lanzadas desde el aire, tierra y mar durante los ataques del jueves contra Ucrania, y alegó que se trataba de una represalia por los ataques ucranianos. Moscú declaró que los ataques, que también afectaron a varias regiones fuera de la capital, tuvieron como objetivo instalaciones militares e infraestructura energética.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, que se encuentra de visita de trabajo en Japón, declaró el jueves por la mañana que era “inmoral” afirmar que los ataques eran una represalia por los ataques de Ucrania contra Rusia.

Sybiha escribió en X: “En esta guerra hay un agresor y un país que se defiende. Rusia no tiene derecho a atacar a Ucrania, mientras que Ucrania tiene todo el derecho a responder, defenderse del agresor y atacar cualquier objetivo militar legítimo en Rusia. No se debe equiparar a un agresor con un país que se defiende de una agresión”.

Reiteró el llamamiento urgente de Kiev a los aliados de Ucrania para que suministren más defensas aéreas , afirmando que la capital había “sufrido una noche de horror”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que los ataques eran “un crudo recordatorio de que, mientras Ucrania sigue buscando la paz, Putin sigue infligiendo sufrimiento y violencia al pueblo ucraniano”.

El proceso de paz respaldado por Estados Unidos se ha estancado en los últimos meses, ya que Putin ha mostrado poco interés en abandonar sus objetivos maximalistas en Ucrania y la Casa Blanca ha centrado su atención en los acontecimientos de Oriente Medio.

El jueves, Zelenskyy declaró que su secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov, había estado en contacto con el negociador estadounidense Jared Kushner en los últimos días para hablar sobre la reanudación del proceso de paz. Zelenskyy también expresó su deseo de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara la próxima semana.

Como consecuencia de los ataques, el viernes ha sido declarado día de luto en Kiev, anunció Klitschko.