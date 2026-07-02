POLITICÓN: Nuevo escenario del T-MEC pone a prueba al gobierno de Coahuila

I. INCERTIDUMBRE La decisión de Estados Unidos de no confirmar, por ahora, la extensión del T-MEC no significa la cancelación del tratado, pero sí abre un nuevo escenario de incertidumbre. El mecanismo previsto en el propio acuerdo obliga ahora a realizar revisiones anuales, dejando atrás la expectativa de una prórroga automática de 16 años. Para estados altamente exportadores como Coahuila, donde buena parte de la economía depende de la manufactura y del sector automotriz, cualquier señal de inestabilidad comercial merece especial atención. El reto para el gobierno de Manolo Jiménez será responder con una estrategia de promoción económica a la altura de ese nuevo escenario. II. ¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? La decisión refleja el estilo de negociación de Donald Trump: mantener abiertos los frentes de presión para obtener nuevas concesiones. El T-MEC seguirá, pero ahora estará sujeto a revisiones anuales, un escenario que puede influir en las decisiones de inversión. En estas condiciones, la promoción económica deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. ¿Está siendo Coahuila lo suficientemente agresivo para salir a buscar nuevas inversiones, o la estrategia será esperar sentados a que lleguen solas?

III. RELEVOS Luego de que en el Congreso de la Unión se aprobara ayer su solicitud de licencia por tiempo indefinido, Miguel Ángel Riquelme Solís rendirá protesta hoy, en sesión de Cabildo, como alcalde sustituto de Torreón. La silla en la Cámara Alta no quedó vacante mucho tiempo, pues casi de inmediato la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, le tomó protesta a Gabriel Elizondo, quien, a partir de ayer, se convirtió en senador de la República. Aunque en lo inmediato no tendrá responsabilidades legislativas que desahogar porque el Congreso se encuentra en receso hasta el mes de septiembre y Riquelme no formaba parte de la Comisión Permanente. IV. ENROQUES Pero no fue el de Riquelme el único movimiento de interés para Coahuila que se registró ayer en el Poder Legislativo federal. Verónica Martínez también anunció su retorno a la curul de la cual solicitó licencia para ser candidata a una diputación local en los comicios de hace un mes. El movimiento de ayer parece dejar claro que, como se ha señalado en este espacio, la torreonense agotará su periodo como legisladora federal y al Congreso local arribará su suplente, Lorena Safa Serrato.

V. LAS CORTARON En ecos de la ríspida sesión del martes pasado en el Congreso del Estado, anote usted que lo ocurrido en el Palacio Legislativo de Coss sirvió para que la “hermandad” entre miembros de la autodenominada cuarta transformación terminara destruida... o algo así. Y es que ya desde las transmisiones que realizó en vivo el petista Tony Flores, comenzó a acusar de vendidos a los integrantes de la bancada de Morena, específicamente al lagunero Antonio Attolini y al saltillense Alberto Hurtado. Pero ya ayer, tanto él como su hermana le subieron el volumen –y fuerte– a los señalamientos en sus redes sociales. VI. CON ESOS AMIGOS... A semanas de que inicie el proceso electoral federal, en el cual se supone que participarán como aliados, la forma como se están tratando públicamente morenistas y petistas comarcanos anticipa una compleja realidad para quienes pretenden “recuperarse” de la paliza que acaban de recibir. Pero, como parece quedar cada día más claro, los aliados de la transformación no necesitan realmente enemigos para tropezarse. Entre ellos mismos se meten el pie.

VII. SIN DESTINO Y en el tema andando, puntillosos lectores nos comentan que resulta llamativo el hecho de que el “conflicto” –por llamarle de alguna forma– entre los hermanos Flores Guerra y el Gobierno de Coahuila parece registrar una escalada sin que se vea un espacio para la resolución del mismo. Una de dos, agregan con picardía: o el asunto realmente no preocupa porque no pasa de la incomodidad que genera en el Congreso, o en cualquier momento vamos a atestiguar un manotazo sobre la mesa que pondrá fin a esta telenovela de forma abrupta... ¿O a poco desde el oficialismo ya se resignaron a que una semana sí, y a la otra también, los Flores armen show? VIII. KUNG-FU... ¿PANDO? Los que le entienden bien a estos temas afirman que, en realidad, lo que estamos viendo es una muestra de cómo en política los movimientos se desarrollan como en las artes marciales: se aprovecha el propio impulso del adversario para hacerlo rodar por el piso. La metáfora suena bien, así en frío, pero al menos hasta ahora no se ve que pase de ahí: de una metáfora que no tiene traducción alguna en la realidad... Como quiera, habrá que mantenerse pendientes.

IX. LA PREGUNTA Después de la renuncia de la encargada de la Unidad de Paridad e Inclusión, al interior del Instituto Electoral comenzó a cobrar fuerza otra pregunta: si la presión ejercida por la consejera Leticia Bravo para lograr la salida de la titular del área fue tan insistente, ¿a quién buscaba realmente abrirle ese espacio? Quienes conocen la vida interna del IEC aseguran que el objetivo real nunca fue remover a una funcionaria por incompetencia, sino colocar a un perfil afín en un área estratégica. Por ahora son versiones de pasillo, pero cuando una salida se impulsa con tanto empeño, siempre termina apareciendo la misma duda: ¿cuál es la verdadera apuesta de Leticia Bravo?