‘No es mi basura, pero es mi calle’: joven impulsa limpieza vecinal en Saltillo

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    ‘No es mi basura, pero es mi calle’: joven impulsa limpieza vecinal en Saltillo
    Vecinos de la colonia Ojo de Agua se organizaron para recoger basura de las calles, como parte del reto impulsado por Orlando Maldonado. REDES SOCIALES

Orlando Maldonado promueve en redes sociales la participación comunitaria para mantener limpias las calles y prevenir inundaciones

Con el mensaje “No es mi basura, pero es mi calle”, el joven saltillense Orlando Maldonado invitó a la ciudadanía a sumarse a una iniciativa de limpieza comunitaria para mejorar las condiciones de las calles y fomentar la responsabilidad compartida entre vecinos.

A través de sus redes sociales, Orlando compartió un video en el que muestra cómo habitantes de la colonia Ojo de Agua se organizaron para recoger los desechos acumulados en la vía pública, sin limitarse únicamente al frente de sus viviendas.

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La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de mantener limpios los espacios comunes y dejar de considerar que la basura que se encuentra fuera de una propiedad es responsabilidad exclusiva de otra persona.

En las imágenes se observa a los vecinos recorriendo las calles y levantando residuos, en una actividad que apuesta por la colaboración ciudadana para mejorar el entorno y fortalecer la convivencia entre quienes habitan el sector.

El reto plantea que cada persona puede contribuir al cuidado de su colonia, incluso cuando los desperdicios no fueron generados por ella o se encuentran frente a una casa distinta a la propia. La intención es que la limpieza de la vía pública se convierta en una tarea compartida y no dependa únicamente de las autoridades o del propietario de cada vivienda.

Además del impacto en la imagen urbana, la iniciativa pone sobre la mesa la relación entre la acumulación de basura y los problemas que pueden presentarse durante las lluvias. Los residuos arrojados en las calles pueden ser arrastrados hacia las alcantarillas y obstruir el drenaje pluvial, lo que favorece los encharcamientos y puede contribuir a inundaciones.

Por ello, el llamado también busca promover hábitos que ayuden a prevenir estos problemas, como recoger los desechos, evitar tirar basura en la vía pública y mantener despejados los espacios por donde circula el agua.

La actividad en Ojo de Agua muestra cómo la participación de los propios habitantes puede convertirse en una herramienta para atender problemas cotidianos de las colonias, a partir de acciones sencillas que requieren organización y disposición.

Orlando Maldonado también utiliza sus redes sociales para compartir actividades deportivas y contenidos con los que busca transmitir entusiasmo a sus seguidores. En esta ocasión, llevó ese mensaje al terreno de la participación ciudadana, al convocar a más personas a involucrarse en el cuidado de Saltillo.

La iniciativa parte de una idea concreta: no es necesario haber generado la basura para contribuir a mantener limpia una calle. La propuesta invita a dejar de señalar a los demás y comenzar con acciones comunitarias que permitan construir espacios públicos más limpios y seguros.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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