¿Quién merece el Premio al Voluntariado 2026 en Saltillo? Así puedes proponer candidatos antes del 31 de octubre
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El premio contempla categorías individuales e institucionales para distinguir acciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad
SALTILLO, COAH.- Las personas, asociaciones, fundaciones, universidades y empresas que realizan labores en favor de grupos vulnerables tienen hasta el próximo 31 de octubre para presentar candidaturas al Premio al Voluntariado 2026, cuya convocatoria fue publicada por el Ayuntamiento de Saltillo.
El reconocimiento municipal busca distinguir a quienes, mediante su trayectoria o actividades, promueven la inclusión y el empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad. Las propuestas pueden registrarse desde el 28 de septiembre y hasta el cierre de octubre, tanto de manera presencial como a través del portal oficial del Gobierno Municipal.
De acuerdo con las bases, el premio contempla dos categorías: individual e institucional. Esta última se divide en tres apartados: fundaciones y asociaciones, universidades y empresas, por lo que podrán participar tanto personas como organizaciones que acrediten méritos relacionados con el objetivo de la convocatoria.
¡Tú puedes reconocer su gran labor! 🙌Si conoces a personas, instituciones u organizaciones que promueven la inclusión y el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad, nomínalas al Premio al Voluntariado 2026. 🏆🗓️Tienes hasta el 31 de octubre.👉 ¡Registra tu propuesta hoy en https://t.co/HUFofL0WBj o en la Secretaría del Ayuntamiento!#PorAmoraSaltillo— Gobierno Municipal de Saltillo (@SaltilloGob) October 12, 2026
¿Quiénes pueden ser candidatos?
Para participar en la categoría individual, las personas propuestas deberán tener nacionalidad mexicana y haber nacido en Saltillo o acreditar una residencia ininterrumpida de al menos tres años en el municipio, contados a la fecha de expedición de la convocatoria.
También deberán cumplir con los requisitos relacionados con los registros estatales de personas sancionadas por violencia contra las mujeres y de deudores alimentarios morosos. Asimismo, no podrán haber recibido el Premio al Voluntariado anteriormente en la misma categoría en la que se postulen.
Otro criterio indispensable es contar con una trayectoria destacada o haber realizado actividades relevantes para promover la inclusión y el empoderamiento de grupos en situación de vulnerabilidad.
En el caso de grupos, las bases solicitan acreditar más de cinco años de actividad en el municipio. Para las personas morales, se requiere presentar documentación legal y la relación de quienes integran su directiva en funciones.
Estos son los documentos que deben reunir
Las personas interesadas en postular una candidatura deberán integrar un expediente con los documentos establecidos en la convocatoria.
Entre los requisitos se encuentra el formato de registro, disponible en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento y en el portal oficial saltillo.gob.mx.
También deberán presentar un escrito o video en el que expongan las razones por las que consideran que la candidatura merece el reconocimiento, además de tres cartas de recomendación originales que respalden la propuesta.
En cuanto a la trayectoria, las personas físicas deberán entregar su currículum original. Para grupos y personas morales se solicita una semblanza escrita o en video que incluya su historia, objetivos y logros obtenidos.
El expediente deberá acompañarse de una copia del acta de nacimiento en el caso de las personas individuales. Para los grupos, será necesario un documento que acredite más de cinco años de actividad en Saltillo; las personas morales deberán presentar copia del acta constitutiva y una relación de su directiva en funciones.
Además, se deberá incluir una constancia de residencia o algún otro documento que la acredite, así como una copia del comprobante de domicilio.
Las candidaturas también tendrán que respaldar sus méritos mediante pruebas documentales o digitales. Entre los materiales aceptados se encuentran constancias impresas, publicaciones bibliográficas, recursos audiovisuales y gráficos, notas periodísticas, artículos, reportajes, testimonios y fotografías que permitan acreditar el trabajo realizado.
¿Dónde y hasta cuándo se puede participar?
La recepción de propuestas estará disponible del 28 de septiembre al 31 de octubre de 2026. Quienes opten por el registro presencial deberán acudir a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.
También será posible realizar el trámite mediante el portal oficial del Ayuntamiento de Saltillo, que, según las bases, estará disponible las 24 horas durante el periodo de registro.
Las reglas contemplan la posibilidad de corregir omisiones en los expedientes. Si, una vez concluida la etapa de recepción, se detecta la falta de alguno de los documentos solicitados, se notificará a quien presentó la candidatura para que subsane las deficiencias en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la notificación.
En caso de que las observaciones no sean atendidas dentro del plazo establecido, el expediente se tendrá por no presentado.
¿Quién elegirá a las personas ganadoras?
La convocatoria establece la integración de una Comisión de Recepción conformada por integrantes de la Comisión edilicia de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad, así como por las personas titulares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Saltillo y de la Secretaría del Ayuntamiento.
El jurado encargado de definir a las personas ganadoras estará integrado por los mismos representantes y por las personas que apruebe la Comisión de Recepción, siempre que cuenten con conocimientos en la materia que se busca reconocer.
Los acuerdos del jurado serán inapelables y deberán quedar asentados en un dictamen que se leerá en sesión de Cabildo para hacerlos del conocimiento del Ayuntamiento.
Con el cierre de la convocatoria previsto para el último día de octubre, las personas y organizaciones interesadas cuentan con un periodo definido para reunir la documentación y presentar sus propuestas. El objetivo es reconocer el trabajo voluntario y las iniciativas que contribuyen a la inclusión y al fortalecimiento de los sectores vulnerables de Saltillo.