No frena a tiempo y se estrella contra transporte de personal en Saltillo
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El percance generó afectaciones momentáneas en la circulación del bulevar Venustiano Carranza, por lo que autoridades implementaron abanderamiento para evitar otro incidente
Un accidente por alcance se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Venustiano Carranza, en lo alto del puente de Luis Donaldo Colosio, con dirección hacia Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Nissan March circulaba por el carril de alta velocidad; no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra un camión de transporte de personal.
Tras el choque, automovilistas que pasaban por el lugar realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal.
Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de una ambulancia.
Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades y restablecer la circulación en la zona.