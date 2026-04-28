No frena a tiempo y se estrella contra transporte de personal en Saltillo

Un accidente por alcance se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Venustiano Carranza, en lo alto del puente de Luis Donaldo Colosio, con dirección hacia Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Nissan March circulaba por el carril de alta velocidad; no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra un camión de transporte de personal.