No frena a tiempo y se estrella contra transporte de personal en Saltillo

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    No frena a tiempo y se estrella contra transporte de personal en Saltillo
    El accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo compacto no logró frenar a tiempo en el carril de alta velocidad sobre el bulevar Venustiano Carranza. ULISES MARTÍNEZ

El percance generó afectaciones momentáneas en la circulación del bulevar Venustiano Carranza, por lo que autoridades implementaron abanderamiento para evitar otro incidente

Un accidente por alcance se registró la mañana de este martes sobre el bulevar Venustiano Carranza, en lo alto del puente de Luis Donaldo Colosio, con dirección hacia Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Nissan March circulaba por el carril de alta velocidad; no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra un camión de transporte de personal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sube-a-una-antena-y-amenaza-con-lanzarse-moviliza-a-autoridades-en-ramos-arizpe-KA20317409
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio tras el reporte al 911 para tomar conocimiento del percance y coordinar la vialidad en la zona.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio tras el reporte al 911 para tomar conocimiento del percance y coordinar la vialidad en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, automovilistas que pasaban por el lugar realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de una ambulancia.

$!A pesar del impacto entre las unidades, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.
A pesar del impacto entre las unidades, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance, mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar las unidades y restablecer la circulación en la zona.

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