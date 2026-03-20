Intenta dar vuelta y provoca volcadura tras atravesarse, en Ramos Arizpe

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Intenta dar vuelta y provoca volcadura tras atravesarse, en Ramos Arizpe
    Una camioneta terminó volcada sobre su toldo tras un choque lateral registrado en la carretera a Monclova, a la altura del parque industrial Santa María. ULISES MARTÍNEZ

Los conductores buscaron llegar a un acuerdo con sus aseguradoras tras la intervención de autoridades

Un choque que se registró la mañana de este viernes en la carretera a Monclova, a la altura del kilómetro 2, justo en la entrada al parque Santa María, dejó como saldo un auto dañado, además de una camioneta volcada.

Al sitio del siniestro arribó personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes atendieron el incidente abanderando el lugar, mientras que paramédicos de Protección Civil valoraban a los participantes.

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$!Tras el accidente, los conductores permanecieron en el sitio a la espera de sus aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños.
Tras el accidente, los conductores permanecieron en el sitio a la espera de sus aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños. ULISES MARTÍNEZ

Como responsable del accidente, el cual fue lateral, se señaló a Juan Francisco ¨N¨, de 45 años, quien conducía la camioneta Ford Escape e iba por el carril de la derecha sobre la carretera con dirección a Monclova.

Pero en el kilómetro mencionado, al intentar dar vuelta para ingresar al parque industrial, se le atravesó al no ver a la camioneta Ford F-150, conducida por Melchor ¨N¨, de 61 años.

$!Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional abanderaron la zona para evitar otro percance en la vialidad.
Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional abanderaron la zona para evitar otro percance en la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto de manera lateral, la camioneta perdió la vertical de manera inesperada y comenzó a dar vueltas, terminando sobre su toldo. Por fortuna, los tripulantes, al contar con el cinturón de seguridad, no presentaron lesiones graves.

Los participantes esperaron al personal de la Guardia Nacional, que arribó a tomar conocimiento del accidente, y llamaron a sus aseguradoras para tratar de llegar a un convenio por los daños ocasionados.

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