Conductora se atraviesa, pierde el control y choca con luminaria, en Saltillo

Una joven protagonizó un aparatoso accidente automovilístico la noche de este lunes sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura del fraccionamiento San Patricio, donde resultó lesionada.

El percance movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de una ambulancia del municipio de Arteaga, quienes acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados.

En el sitio fue valorada Adriana Gabriela N., conductora de un vehículo Nissan Tsuru que circulaba de sur a norte por el carril derecho del bulevar Eulalio Gutiérrez. De acuerdo con los primeros reportes, metros antes del cruce con el bulevar Moctezuma, la joven intentó incorporarse al carril izquierdo; sin embargo, aparentemente no se percató de la presencia de una camioneta Honda CR-V que transitaba por esa vía.