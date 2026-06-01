Conductora se atraviesa, pierde el control y choca con luminaria, en Saltillo
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Se desató una movilización de ambulancias y camión de bomberos tras el reporte del accidente
Una joven protagonizó un aparatoso accidente automovilístico la noche de este lunes sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura del fraccionamiento San Patricio, donde resultó lesionada.
El percance movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de una ambulancia del municipio de Arteaga, quienes acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados.
En el sitio fue valorada Adriana Gabriela N., conductora de un vehículo Nissan Tsuru que circulaba de sur a norte por el carril derecho del bulevar Eulalio Gutiérrez. De acuerdo con los primeros reportes, metros antes del cruce con el bulevar Moctezuma, la joven intentó incorporarse al carril izquierdo; sin embargo, aparentemente no se percató de la presencia de una camioneta Honda CR-V que transitaba por esa vía.
Como resultado de la maniobra, la camioneta impactó el costado trasero izquierdo del Nissan, provocando que la conductora perdiera el control de la unidad.
Tras el choque, el automóvil se proyectó hacia el camellón central, donde terminó impactándose contra una luminaria de alumbrado público, ocasionándole daños de consideración. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento de los vehículos involucrados, debido a los daños ocasionados a infraestructura municipal.
El caso sería turnado ante la autoridad correspondiente para determinar responsabilidades y establecer el mecanismo de reparación de los daños, proceso que se realizaría con la intervención del Ministerio Público.
Afortunadamente, las lesiones que presentó la conductora señalada como probable responsable no fueron de gravedad, por lo que recibió atención médica en el lugar sin que se reportara riesgo para su integridad.