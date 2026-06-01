Conductora se atraviesa, pierde el control y choca con luminaria, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Conductora se atraviesa, pierde el control y choca con luminaria, en Saltillo
    El auto sufrió graves daños en su carrocería.
    Conductora se atraviesa, pierde el control y choca con luminaria, en Saltillo
    Conductora se atraviesa, pierde el control y choca con luminaria, en Saltillo

Se desató una movilización de ambulancias y camión de bomberos tras el reporte del accidente

Una joven protagonizó un aparatoso accidente automovilístico la noche de este lunes sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura del fraccionamiento San Patricio, donde resultó lesionada.

El percance movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja y personal de una ambulancia del municipio de Arteaga, quienes acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados.

En el sitio fue valorada Adriana Gabriela N., conductora de un vehículo Nissan Tsuru que circulaba de sur a norte por el carril derecho del bulevar Eulalio Gutiérrez. De acuerdo con los primeros reportes, metros antes del cruce con el bulevar Moctezuma, la joven intentó incorporarse al carril izquierdo; sin embargo, aparentemente no se percató de la presencia de una camioneta Honda CR-V que transitaba por esa vía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-motociclista-se-impacta-contra-auto-en-saltillo-AK21091436

Como resultado de la maniobra, la camioneta impactó el costado trasero izquierdo del Nissan, provocando que la conductora perdiera el control de la unidad.

Tras el choque, el automóvil se proyectó hacia el camellón central, donde terminó impactándose contra una luminaria de alumbrado público, ocasionándole daños de consideración. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento de los vehículos involucrados, debido a los daños ocasionados a infraestructura municipal.

El caso sería turnado ante la autoridad correspondiente para determinar responsabilidades y establecer el mecanismo de reparación de los daños, proceso que se realizaría con la intervención del Ministerio Público.

Afortunadamente, las lesiones que presentó la conductora señalada como probable responsable no fueron de gravedad, por lo que recibió atención médica en el lugar sin que se reportara riesgo para su integridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Plan México es impulsado de la mano de autoridades federales y estatales con empresarios.

Estados de Morena, los más vinculados al Plan México; Coahuila destaca en atracción de inversiones
Los paraderos se instalarían tanto en carreteras de cuota como en vías libres, detalló el legislador coahuilense.

Propone Jericó Abramo crear paraderos seguros para transportistas en carreteras del País
Los equipos fueron entregados a AHMSA mediante contratos de arrendamiento firmados entre 2017 y 2019.

AHMSA asegura que devolución de equipos por más de 21 millones no afectará pago a trabajadores
Jin Jujie formó parte de la comunidad del TecNM-Saltillo durante 10 meses.

Fortalece TecNM-Saltillo vinculación internacional con China
La protesta tuvo como objetivo exigir mejoras laborales, cambios al sistema de pensiones y atención a diversas demandas del magisterio.

Maestros bloquean vialidades en Saltillo para exigir mejoras laborales y pensiones dignas
Oscar al mejor guion

Oscar al mejor guion
Mundial: Falta poco

Mundial: Falta poco
true

Sheinbaum y el nacionalismo defensivo contra EU