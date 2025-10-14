Saltillo: vela alcanza cortina y provoca intervención de bomberos en Parajes del Oriente

Una vela encendida causó alarma entre los vecinos de la colonia Parajes del Oriente, lo que provocó la movilización del personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo la mañana de este martes.

Alrededor de las 08:00 horas se recibieron varias llamadas al número de emergencias 911, reportando un posible incendio en un domicilio de la calle Cerro de la Bufa. Los reportes indicaban que de una de las ventanas salía humo negro, lo que generó preocupación entre los vecinos y motivó la alerta.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran alrededor de 14 kilos de cristal y detienen a siete en Saltillo