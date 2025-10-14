Saltillo: vela alcanza cortina y provoca intervención de bomberos en Parajes del Oriente
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los vecinos alertaron a las autoridades luego de ver humo negro salir de una de las ventanas del domicilio, generando preocupación
Una vela encendida causó alarma entre los vecinos de la colonia Parajes del Oriente, lo que provocó la movilización del personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo la mañana de este martes.
Alrededor de las 08:00 horas se recibieron varias llamadas al número de emergencias 911, reportando un posible incendio en un domicilio de la calle Cerro de la Bufa. Los reportes indicaban que de una de las ventanas salía humo negro, lo que generó preocupación entre los vecinos y motivó la alerta.
TE PUEDE INTERESAR: Aseguran alrededor de 14 kilos de cristal y detienen a siete en Saltillo
Elementos de la estación sur de bomberos acudieron al lugar y constataron que la situación ya estaba bajo control. La propietaria de la vivienda se había percatado de que la llama de la vela había alcanzado una cortina y logró apagarla antes de que se propagara.
Tras revisar el inmueble y confirmar que no existía riesgo, los bomberos regresaron a su estación en la colonia 26 de Marzo, quedando atentos a cualquier eventualidad que pudiera presentarse.