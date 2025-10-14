Saltillo: vela alcanza cortina y provoca intervención de bomberos en Parajes del Oriente

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Saltillo: vela alcanza cortina y provoca intervención de bomberos en Parajes del Oriente
    La propietaria apagó la vela y la cortina con una manguera con agua FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Los vecinos alertaron a las autoridades luego de ver humo negro salir de una de las ventanas del domicilio, generando preocupación

Una vela encendida causó alarma entre los vecinos de la colonia Parajes del Oriente, lo que provocó la movilización del personal del Cuerpo de Bomberos de Saltillo la mañana de este martes.

Alrededor de las 08:00 horas se recibieron varias llamadas al número de emergencias 911, reportando un posible incendio en un domicilio de la calle Cerro de la Bufa. Los reportes indicaban que de una de las ventanas salía humo negro, lo que generó preocupación entre los vecinos y motivó la alerta.

$!Elementos de la estación sur revisaron el inmueble y confirmaron que no había riesgo.
Elementos de la estación sur revisaron el inmueble y confirmaron que no había riesgo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de la estación sur de bomberos acudieron al lugar y constataron que la situación ya estaba bajo control. La propietaria de la vivienda se había percatado de que la llama de la vela había alcanzado una cortina y logró apagarla antes de que se propagara.

Tras revisar el inmueble y confirmar que no existía riesgo, los bomberos regresaron a su estación en la colonia 26 de Marzo, quedando atentos a cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

Ulises Martínez

