No logra esquivarlo y choca por alcance contra transporte público en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El vehículo particular presentó severos daños en la parte frontal, con afectaciones en componentes del motor, mientras que el camión de transporte público registró daños menores
Una joven chocó por alcance contra un camión de ruta urbana la mañana de este miércoles, cuando circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del cruce con la avenida México, en Saltillo.
Como presunta responsable del accidente, ocurrido alrededor de las 09:00 horas, fue señalada Rocío ¨N¨, quien conducía un vehículo Toyota por el carril derecho y se percató de manera tardía de que, delante de ella, se encontraba un camión detenido realizando ascenso y descenso de pasaje.
TE PUEDE INTERESAR: Se queda dormida, ignora semáforo y causa choque en el Centro de Saltillo
La conductora intentó girar el volante hacia su lado izquierdo; sin embargo, terminó impactando con el ángulo delantero derecho de su automóvil la parte trasera del lado izquierdo del camión, el cual era conducido por Alan ¨N¨ y no presentó daños de consideración.
El vehículo de la joven sí resultó con severos daños en la zona del impacto, ya que la parte frontal se comprimió, afectando diversas conexiones y componentes del motor.
Por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Al lugar acudieron las aseguradoras, quienes se encargaron de la evaluación de los daños y del acuerdo correspondiente para la reparación de las unidades involucradas.