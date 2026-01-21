No logra esquivarlo y choca por alcance contra transporte público en Saltillo

Una joven chocó por alcance contra un camión de ruta urbana la mañana de este miércoles, cuando circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del cruce con la avenida México, en Saltillo.

Como presunta responsable del accidente, ocurrido alrededor de las 09:00 horas, fue señalada Rocío ¨N¨, quien conducía un vehículo Toyota por el carril derecho y se percató de manera tardía de que, delante de ella, se encontraba un camión detenido realizando ascenso y descenso de pasaje.

