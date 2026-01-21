Se queda dormida, ignora semáforo y causa choque en el Centro de Saltillo
El accidente ocasionó daños a la infraestructura vial y provocó afectaciones temporales a la circulación en el cruce de Francisco Coss y Mariano Abasolo
La mañana de este miércoles, una mujer que se quedó dormida al volante provocó un accidente vial en el centro de la ciudad, luego de chocar contra otro automóvil y proyectarlo hacia una banqueta, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas sobre el bulevar Francisco Coss, en su cruce con la calle Mariano Abasolo, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Carmen ¨N¨, de 62 años, conducía una camioneta Kia Seltos con dirección a Francisco de Urdiñola cuando avanzó sin atender la luz roja del semáforo.
Lo anterior provocó que impactara a un automóvil MG que circulaba con dirección a Jesús Valdés Sánchez, el cual fue proyectado hacia la banqueta tras la colisión.
A consecuencia del impacto, el vehículo afectado derribó una señalización de tránsito y estuvo a punto de impactarse contra un establecimiento comercial ubicado en el sitio. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas.
La conductora responsable informó a las autoridades que se quedó dormida al volante y permaneció en el lugar en espera de las aseguradoras, a fin de que ambas partes llegaran a un acuerdo por los daños ocasionados.