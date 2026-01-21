Se queda dormida, ignora semáforo y causa choque en el Centro de Saltillo

La mañana de este miércoles, una mujer que se quedó dormida al volante provocó un accidente vial en el centro de la ciudad, luego de chocar contra otro automóvil y proyectarlo hacia una banqueta, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas sobre el bulevar Francisco Coss, en su cruce con la calle Mariano Abasolo, a donde acudieron elementos de la Policía Municipal de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos.

