Vuelca al caer de carriles centrales y destroza por completo su auto, en Saltillo

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    Vuelca al caer de carriles centrales y destroza por completo su auto, en Saltillo
    De acuerdo con el reporte oficial, el conductor perdió el control del volante al descender a exceso de velocidad por el paso superior, lo que derivó en la aparatosa volcadura. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, oficiales de Tránsito Municipal aseguraron al conductor al detectar que presentaba aliento alcohólico, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público

Un hombre fue detenido la mañana de este jueves luego de protagonizar un accidente vehicular sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, donde su automóvil volcó y cayó de los carriles centrales hacia los laterales, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, a la altura de la colonia Oceanía, cuando Ubaldo ¨N¨, de 25 años de edad, conducía un vehículo Nissan Versa, procedente de La Aurora con dirección hacia el periférico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-carambola-de-tres-vehiculos-paraliza-la-circulacion-en-fundadores-JF20529473
$!ScreenshotUn automóvil Nissan Versa terminó como pérdida total luego de caer de los carriles centrales hacia los laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez y volcar en repetidas ocasiones durante la mañana de este jueves.
ScreenshotUn automóvil Nissan Versa terminó como pérdida total luego de caer de los carriles centrales hacia los laterales del bulevar Jesús Valdés Sánchez y volcar en repetidas ocasiones durante la mañana de este jueves. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento, al descender a exceso de velocidad por el paso superior ubicado en el cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, el conductor perdió el control del volante.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al conductor que resultó con diversos golpes tras la volcadura registrada en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al conductor que resultó con diversos golpes tras la volcadura registrada en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez. ULISES MARTÍNEZ

Tras salir del camino, el vehículo cayó desde los carriles centrales hacia los laterales y volcó en repetidas ocasiones, quedando como pérdida total.

$!ScreenshotEl conductor de 25 años fue detenido por elementos de Tránsito Municipal tras protagonizar un aparatoso accidente a la altura de la colonia Oceanía, donde presuntamente manejaba con aliento alcohólico.
ScreenshotEl conductor de 25 años fue detenido por elementos de Tránsito Municipal tras protagonizar un aparatoso accidente a la altura de la colonia Oceanía, donde presuntamente manejaba con aliento alcohólico. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien presentó diversos golpes. Luego de ser valorado, se informó que no era necesario trasladarlo a un hospital, ya que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Oficiales de Tránsito Municipal detuvieron al joven al detectar que presentaba aliento alcohólico, por lo que fue consignado ante el Ministerio Público. La circulación en la zona permaneció parcialmente cerrada mientras el vehículo era retirado y trasladado a un corralón.

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