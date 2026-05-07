Vuelca al caer de carriles centrales y destroza por completo su auto, en Saltillo

Un hombre fue detenido la mañana de este jueves luego de protagonizar un accidente vehicular sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, donde su automóvil volcó y cayó de los carriles centrales hacia los laterales, en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, a la altura de la colonia Oceanía, cuando Ubaldo ¨N¨, de 25 años de edad, conducía un vehículo Nissan Versa, procedente de La Aurora con dirección hacia el periférico.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento, al descender a exceso de velocidad por el paso superior ubicado en el cruce con el bulevar Eulalio Gutiérrez, el conductor perdió el control del volante.

Tras salir del camino, el vehículo cayó desde los carriles centrales hacia los laterales y volcó en repetidas ocasiones, quedando como pérdida total.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien presentó diversos golpes. Luego de ser valorado, se informó que no era necesario trasladarlo a un hospital, ya que no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida. Oficiales de Tránsito Municipal detuvieron al joven al detectar que presentaba aliento alcohólico, por lo que fue consignado ante el Ministerio Público. La circulación en la zona permaneció parcialmente cerrada mientras el vehículo era retirado y trasladado a un corralón.