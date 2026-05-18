Denuncia DJ en redes sociales presunta agresión de guardias en bar del Centro de Saltillo

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    Denuncia DJ en redes sociales presunta agresión de guardias en bar del Centro de Saltillo
    El afectado aseguró que la agresión comenzó durante una revisión en la entrada del bar y continuó en el exterior del negocio frente a varios asistentes. REDES SOCIALES

El establecimiento informó que revisará los protocolos de actuación de su personal y analizará las cámaras de seguridad tras la denuncia realizada en redes sociales

Una presunta agresión ocurrida durante el fin de semana en un bar del Centro Histórico de Saltillo desató polémica en redes sociales, luego de que un DJ identificado como “Choco” denunciara públicamente haber sido golpeado por personal de seguridad del establecimiento conocido como “Local Bar”.

A través de historias compartidas en Instagram, el joven mostró diversas lesiones en el rostro y cuerpo, además de relatar cómo ocurrieron los hechos, asegurando que todo comenzó durante la revisión de seguridad previa al ingreso al establecimiento.

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$!El DJ afirmó que durante el altercado su teléfono celular resultó destruido y además perdió algunas pertenencias mientras era golpeado por los guardias.
El DJ afirmó que durante el altercado su teléfono celular resultó destruido y además perdió algunas pertenencias mientras era golpeado por los guardias. REDES SOCIALES

De acuerdo con su versión, al llegar a la entrada del lugar aceptó someterse a una inspección; sin embargo, señaló que uno de los guardias lo empujó violentamente contra la pared mientras realizaban la revisión.

El afectado aseguró que posteriormente logró ingresar al bar, pero minutos más tarde escuchó gritos en el pasillo de acceso y decidió regresar para auxiliar a un amigo que presuntamente estaba siendo retirado por el personal de seguridad.

Fue en ese momento cuando, según explicó, uno de los guardias lo golpeó por la espalda y posteriormente otro elemento de seguridad se sumó a la agresión.

En su publicación, el DJ afirmó que ambos trabajadores lo empujaron hacia el exterior del establecimiento y continuaron golpeándolo frente a otras personas que se encontraban en el lugar.

Durante el altercado, indicó que su teléfono celular terminó destruido y además perdió algunos anillos al caer al suelo mientras era agredido.

$!La administración del establecimiento emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acto de violencia y anunció la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.
La administración del establecimiento emitió un comunicado en el que rechazó cualquier acto de violencia y anunció la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido. REDES SOCIALES

“Choco” negó las versiones que comenzaron a circular tras el incidente, en las que presuntamente se aseguraba que portaba sustancias ilegales al momento de la revisión.

El joven lamentó que situaciones de este tipo ocurran en sitios de entretenimiento y señaló que decidió hacer pública la denuncia para que los propietarios del establecimiento conozcan la forma en que, presuntamente, algunos integrantes del personal de seguridad tratan a los clientes.

Tras difundirse la denuncia en redes sociales, la administración de “Local Bar” emitió un comunicado oficial en el que rechazó cualquier acto de violencia física o verbal tanto dentro como fuera de sus instalaciones.

En el documento, el negocio aseguró que el personal de seguridad tiene instrucciones de evitar confrontaciones y desescalar cualquier situación de riesgo para impedir que los conflictos lleguen a los golpes.

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Asimismo, el establecimiento informó que mantiene abiertos los canales de comunicación con el afectado y ofreció revisar las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Finalmente, el bar indicó que revisará sus protocolos de actuación y reforzará las medidas relacionadas con seguridad y atención al cliente para evitar que hechos similares vuelvan a registrarse.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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