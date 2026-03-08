‘No somos sus enemigas’: Mujeres policías participan en operativo de seguridad durante el 8M

En la marcha por el Día Internacional de la Mujer se desplegaron elementos de distintas corporaciones de seguridad para resguardar el recorrido. Desde años anteriores, la presencia policial en la movilización ha generado posturas encontradas entre las asistentes, ya que algunos colectivos han señalado que su presencia dentro del contingente cambia la naturaleza política de la protesta al tratarse de una institución que históricamente ha ejercido control y, en ocasiones, violencia. TE PUEDE INTERESAR: Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas

Aun así, el operativo estuvo integrado en su mayoría por mujeres policías, entre ellas elementos de la llamada Policía Violeta, quienes durante la jornada permanecieron en distintos puntos del recorrido. Algunas reconocieron que en ocasiones son vistas con desconfianza o incluso reciben comentarios en contra por parte de manifestantes. Una de las oficiales señaló que, pese a esas posturas, su función es garantizar la seguridad de todas las participantes y respetar su derecho a manifestarse. Explicó que el objetivo del despliegue es que la marcha se desarrolle en paz y que las asistentes puedan expresarse libremente.

Por su parte, una elemento de la Fiscalía General del Estado señaló que el 8 de marzo es una fecha significativa también para quienes trabajan dentro de las instituciones. Indicó que, aunque ese día les corresponde cumplir con su deber en las calles, eso no significa que no se sientan parte de la causa. La agente explicó que desde su función existe un compromiso de proteger, escuchar y apoyar a mujeres que puedan encontrarse en riesgo, y subrayó que para ella la labor institucional también implica contribuir a que las mujeres vivan con seguridad, respeto y las mismas oportunidades.

8M Mujeres Manifestaciones

Coahuila Saltillo

